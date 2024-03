Cholet Basket pour la première fois dans le vert depuis quatre mois : « On sait gérer les temps difficiles »

Parfois, les formules les plus simples, pour ne pas dire les plus convenues, suffisent à résumer une saison. « On a vraiment eu des hauts et des bas », disait le capitaine choletais Kim Tillie vendredi soir, veille de combat à Ékinox. « On joue très bien au basket par moments et on peut aussi faire beaucoup d’erreurs. Mais c’est lot d’une équipe jeune. Après, je pense qu’on est sur une vraie progression de match en match. »

Les louanges d’Emmanuel Nzekwesi

Des propos confirmés dès le lendemain à Bourg-en-Bresse, où Cholet a signé l’une de ses plus belles performances, climatisant Ékinox (80-78). Où la JL Bourg a joué, bien malgré elle, le rôle de baromètre de l’exercice choletais, présente lors du plus gros moment de creux à la fin de l’automne puis lors du pic actuel. Ainsi, le 9 décembre, CB avait été torpillé à la Meilleraie par la Jeunesse Laïque (78-88), ce qui marquait à l’époque son septième revers de rang après des débuts pétaradants (de 6v-2d à 6v-9d). Une mini-crise parfaitement gérée par le staff technique, comme l’explique le pivot Emmanuel Nzekwesi, qui sort de sa plus grosse prestation individuelle dans l’Ain (22 points et 13 rebonds). « On a dû faire face à beaucoup d’adversité. Personnellement, ce qui m’a frappé, c’est de voir à quel point notre coaching staff n’a jamais baissé la tête ou s’est mis à stresser lorsque la pression était sur nous. C’est un vrai compliment que je leur fais-là. Ils sont toujours restés positifs. Nous, les joueurs, on n’a jamais senti qu’il y avait une pression lourde ou du stress autour de nos résultats. Tout le mérite en revient au staff : ils ont su nous calmer, nous rassembler, nous motiver et nous remettre sur le droit chemin. C’est ce qui nous a amené ici aujourd’hui. »

Car exactement trois mois après avoir touché le fond contre la Jeunesse Laïque, Cholet Basket a retrouvé un bilan positif (13v-12d), fort d’une belle série sur l’intervalle (7 victoires sur les 10 derniers matchs). Un retour dans le vert en Betclic ÉLITE, une première depuis la mi-novembre, qui vient s’ajouter à un nouveau parcours continental intéressant où le club des Mauges conserve encore toutes ses chances de qualification pour les quarts de finale de la Champions League, malgré une accumulation de pépins ce mercredi à Strasbourg (Nick Johnson et Neal Sako out, Gérald Ayayi blessé deux mois). « Comment a-t-on renversé la tendance ? », s’interroge le coach Laurent Vila. « En continuant à travailler. En faisant quelques petites adaptations d’effectif. Et en gardant cette cohésion, cette solidarité, cette envie de gagner tout simplement. L’ensemble de l’équipe progresse et ça donne une confiance commune. On franchit les obstacles, ça nous renforce d’avoir connu des moments difficiles. Tout le monde parle de pression mais je pense qu’on sait gérer ces temps-là aujourd’hui. Elle ne nous touche pas. On sait qu’on va travailler beaucoup, qu’on a des bonnes idées et qu’il y a de la solidarité partout. On avance ! » Jusqu’en playoffs, l’objectif avoué du club ? « Il y a l’obstacle et le chemin », conclut le technicien catalan, avant de s’offrir un dernier sourire. « Vous réfléchirez à cela ! » Disons que l’on verra les réponses en mai…

À Bourg-en-Bresse,