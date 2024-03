Cholet bat Tofas Bursa et maintient Strasbourg en vie

En ayant battu Tofas Bursa (77-74), Cholet entretient ses chances d’encore finir dans le top 2 de son groupe. Le club des Mauges a même pensé un temps faire coup-double, en l’emportant de 14 points pour ainsi reprendre le point-average. CB est finalement bien heureux de juste l’emporter, grâce à un dernier lay-up d’Enzo Goudou-Sinha à 20 secondes du terme de la partie. Une victoire bénéfique pour Cholet, tout comme Strasbourg, l’autre club français du groupe.

Cholet s’est fait peur mais assure l’essentiel

Après s’incliné à l’aller en Turquie (84-71), Cholet a quasiment égalisé en l’emportant ce mercredi (77-74), même si le point-average reste en faveur de Tofas Bursa. Pourtant, CB a compté jusqu’à 14 points d’avance (41-27, 21′), l’écart suffisant pour reprendre totalement l’avantage dans sa confrontation. Porté par un bon Tidjane Salaün (15 points et 6 rebonds), l’équipe de Laurent Vila a peu ou proue réitérer sa performance du week-end dernier en Betclic ELITE contre Limoges.

Après avoir mené pendant l’ensemble de la partie, le club des Mauges a vu Tofas Bursa revenir en boulet de canon en fin de partie, avec notamment l’apport de son meneur Cassius Winston (17 points, 8 rebonds et 5 passes décisives). Alors que les deux équipes étaient encore à égalité dans la dernière minute de jeu, c’est le meneur choletais Enzo Goudou-Sinha, sur son 2e panier du match seulement, qui a permis à La Meilleraie de voir une nouvelle victoire.

Le sang froid de @Nzo_Gousi pour reprendre l'avantage dans le money time ! 🥶#CBFAMILY pic.twitter.com/jWGoBevOOc — Cholet Basket (@CB_officiel) March 6, 2024

Cette victoire permet à Cholet (2 victoires – 2 défaites) de se relancer dans un groupe largement dominé par Malaga (aucune défaite). CB devra néanmoins compter sur un faux-pas de plus de Tofas Bursa pour espérer décrocher la 2e place. Mais ce succès choletais relance également les minces espoirs de Strasbourg, qui devra s’imposer et reprendre le point-average contre Cholet et Tofas Bursa, ainsi qu’espérer que ces deux équipes ne gagnent pas leur autre match. Un scénario peu envisageable, mais pas impossible.

