Cholet, hôte et finaliste l’an passé, éliminé d’entrée du Cholet Mondial Basketball

Les 12 équipes U19 présentes pour ce lancement du Cholet Mondial Basketball, se sont affrontées vendredi 18 avril, dans le cadre des matchs de poule.

C’est dans une Meilleraie plutôt garnie pour une première journée, que les spectateurs ont pu assister aux 12 rencontres programmées. Alors que « la sélection » américaine a pu montrer toutes ses qualités athlétiques notamment sur certaines phases défensives, c’est du côté de nos équipes françaises que les surprises sont venues.

Si Le Mans Sarthe Basket pourra peut-être prétendre jouer les trouble-fêtes en cas de victoire dans son quart de finale face aux Serbes de Zikto ce samedi après-midi, c’est le Paris Basketball qui a fait forte impression pour sa première participation. Avec deux prestations intéressantes, dont une dernière large victoire face à la Texas Basketball Academy (82-56), les joueurs de Thomas Pennellier vont affronter les Canadiens de Polaris (8e du tournoi la saison passée), soit un quart de finale accessible.

Mais la déception vient du club local, Cholet Basket, finaliste malheureux lors de l’édition anniversaire l’année passée face à Roanne. Les joueurs de François Fiévet, qui déclarait dans les colonnes de Ouest-France « jouer chaque match pour le gagner », ont été éliminés malgré leur victoire contre la DEAC Academy (Hongrie) pour démarrer la compétition. La défaite contre les Allemands de l’Eintracht Francfort Skyliners (68-54) en fin de journée a été rédhibitoire.

Les quarts de finale, ce samedi 19 avril (à partir de 13h30) :

Spanish Basketball Academy (Espagne) vs DEAC Academy (Hongrie)

Paris Basketball vs Polaris Prep Academy (Canada)

Le Mans Sarthe Basket vs KK Zikto (Serbie)

vs KK Zikto (Serbie) Texas Basketball Academy (États-Unis) vs Francfort Skyliners (Allemagne)

Cette année, en plus des traditionnels concours de meneurs, de dunks et de 3-points, les spectateurs de la Meilleraie pourront assister à un tournoi qualificatif 3×3 masculin et féminin en catégories U13 et U15.