Le tournoi du Cholet Mondial Basketball, le 41e du nom, démarre ce vendredi avec des équipes venues de neuf pays différents

Le tournoi international masculin réservé aux U19 fait son retour pour ce week-end de Pâques, et va démarrer ce vendredi 18 avril, salle de la Meilleraie.

Fort d’une édition anniversaire de tous les records en 2024 avec pas moins de 11 000 spectateurs sur le week-end et des retombées très intéressantes avec notamment de nouveaux partenariats, le Cholet Mondial Basketball se lance dans sa 41e édition. Le comité organisateur, à l’image de son président Antoine Rivereau, est plus serein mais toujours aussi appliqué et ambitieux. « Il ne faut pas s’attendre à revivre ce summum que l’on a vécu l’année dernière, mais toujours savoir recevoir comme on sait le faire, avec une belle organisation. Tout en anticipant pour pouvoir répondre à un éventuel engouement ».

Sur le plan sportif comme tous les ans, dans ce tournoi devenu une référence sur le plan européen, le niveau devrait être au rendez-vous. Cette année, le tournoi U19 rassemblera des équipes venues de neuf pays différents : Allemagne, Espagne, Hongrie, Pays-Bas, Serbie, avec le retour pour une seconde année du du Canada et des États-Unis (voir la composition des groupes ci-dessous). Avec pour compléter ce tableau, quatre équipes françaises : Cholet finaliste malheureux de l’édition précédente, Le Mans Sarthe Basket, et la première participation de deux nouvelles équipes : l’AS Monaco et le Paris Basketball. La Chorale de Roanne, vainqueur en 2024, ne défendra donc pas son titre.

Le continent américain de nouveau représenté

Ce qui marquait un retour de taille lors de l’édition 2024, se confirme de nouveau cette année, avec la venue de l’équipe étasunienne de la Texas Basketball Academy. « Cette équipe est en quelque sorte une sélection, d’ailleurs les joueurs arrivent dispersés. Un Grec est arrivé et demain d’autres joueurs arrivent à la gare, à l’aéroport… » Sans oublier Le Canada avec la Polaris Prep Academy, qui eux viennent pour la deuxième année. « Leur coach qui n’avait pas pu se déplacer l’année dernière. Je pense qu’ils ont de belles ambitions. » Et ce vent de fraicheur apporté par la venue des deux nouvelles équipes françaises peut-être un plus, explique Antoine Rivereau :« Avec le parcours de Monaco et Paris en Euroleague, je pense que cela peut-être une belle vitrine pour nous. Et Paris peut faire quelque chose.»

Gérald Ayayi parrain du tournoi

C’est l’arrière du Cholet Basket Gerald Ayayi (1,91 m, 23 ans) qui est le parrain de cette 41e édition, et ainsi succède à Kim Tillie. Une belle découverte pour le président du tournoi. « C’est vraiment un super parrain, vraiment génial ! Une réelle maturité malgré son jeune âge, il est très disponible et agréable. »

A l’instar de l’édition de l’année passée, tous les matchs seront diffusés en direct sur Youtube. Présent sur le tournoi depuis de nombreuses années, avec toujours cette volonté de vous faire découvrir les meilleurs prospects français comme étrangers, BeBasket sera une nouvelle fois partenaire et couvrira l’évènement.

La composition des poules du Cholet Mondial Basketball, du vendredi 18 au lundi 21 avril au parc des expositions de la Meilleraie :