Cholet met fin à sa malédiction italienne à Sassari : il y aura une belle à la Meilleraie !

Ce mercredi, en Ligue des Champions, Cholet a disputé son 15e match européen en Italie. Les 14 premiers ont été perdus, comme le rappelait Le Courrier de l’Ouest, avec des scénarios parfois tragiques, comme celui de la finale de l’EuroChallenge à Bologne en 2009 et une faute non-sifflée sur Nando De Colo. Mais le club des Mauges a mis fin à sa malchance italienne ce mercredi, en s’imposant en Sardaigne lors du match 2 du play-in l’opposant à Sassari (91-95). Cholet jouera donc sa qualification pour le top 16 de la Basketball Champions League lors d’une rencontre décisive à la Meilleraie le mercredi 17 janvier.

LIRE AUSSI. Les cinq raisons de soutenir BeBasket en s’y abonnant

Le meilleur match de Craig Randall II… au meilleur des moments

Dépassé lors de la manche aller du play-in (72-93), Cholet a cette fois beaucoup mieux abordé sa rencontre face à Sassari pour finalement s’imposer dans les toutes dernières minutes (91-95). Un succès permis notamment par le meilleur match de Craig Randall II (30 points à 10/20 de réussite aux tirs, 3 rebonds et 5 passes décisives pour 1 seule perte de balle en 32 minutes de jeu pour 29 d’évaluation) depuis son arrivée fin novembre dernier. L’arrière américain a artillé toute la soirée en Sardaigne pour permettre à CB de creuser l’écart au fur et à mesure de la rencontre, avec une avance qui dépassera les 10 points dans les 2e et 3e quart-temps.

𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐡𝐫𝐮𝐠 ¯_(ツ)_/¯ universally translated as "𝘁𝗵𝗲𝘆 𝗰𝗮𝗻'𝘁 𝗴𝘂𝗮𝗿𝗱 𝗺𝗲" in basketball language 🏀📕#BasketballCL | @CB_officiel pic.twitter.com/97As9upxNw — Basketball Champions League (@BasketballCL) January 10, 2024

Campbell et Sako décisifs dans les derniers instants

Sauf qu’à l’entame de l’ultime période, l’équipe italienne est revenue à hauteur des Choletais (66-66, 31′). Dans un 4e quart-temps où les deux formations se sont rendues point pour point (30-29), Cholet a su repasser devant avant les deux dernières minutes de la partie (83-86, 37′) en pouvant compter sur son meneur T.J. Campbell (18 points à 6/8 aux tirs) et son pivot Neal Sako (13 points à 5/8 aux tirs et 8 rebonds). Le vétéran a d’abord inscrit deux tirs en suspension consécutifs (86-88, 38′) avant que son jeune intérieur ne fasse mentir ses statistiques aux lancers-francs (60% de réussite en Betclic ELITE, 54% en BCL) en inscrivant 3 de ses 4 tirs de réparation dans les 90 dernières secondes (86-91). Cholet s’octroie ainsi le droit de rêver encore à une qualification pour le top 16 de la Ligue des Champions.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre