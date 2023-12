Cholet n’est plus sûr de signer un autre poste 4

Betclic ELITE - Cholet a démarré la saison avec un seul ailier-fort, Kim Tillie. Ce dernier est toujours seul au poste 4. Et il pourrait le rester, faute d'opportunité et de budget.

Cholet Basket va-t-il se renforcer comme prévu au poste 4 ? Le club a démarré la saison sans recruter un deuxième ailier-fort de métier, en plus de Kim Tillie, faute d’avoir trouvé son bonheur sur le marché.

Quand Kim Tillie s’est blessé, le club maugeois a fait venir Jalen Jones en tant que remplaçant médical de l’ancien international français, avec la petite idée de le tester pour le prolonger derrière. Mais finalement, celui-ci a été libéré à l’issue de son deuxième contrat, avant de rejoindre Roanne. CB reste attentif aux potentielles opportunités, sans être sûrs d’engager un joueur à l’avenir.

Dès qu’on aura une opportunité, qu’elle soit financière ou sur le marché, il faudra la saisir, estime cependant le coach Laurent Vila dans Le Courrier de l’Ouest. Aujourd’hui c’est compliqué : il n’y a pas le joueur et pas l’enveloppe.

Surtout, la signature de Craig Randall II à la place de Gerry Blakes a entamé cette enveloppe initialement prévue dans le budget choletais. « C’est compliqué d’imaginer un nouveau recrutement, surtout après l’ajustement qui a été fait avec le départ de Gerry, constate le président Jérôme Merignac. Ce changement est venu piocher dans l’enveloppe qui nous restait et donc c’est compliqué aujourd’hui de prendre quelqu’un de plus, même si on reste à l’écoute. »

Tidjane Salaün, l’autre solution au poste 4

En attendant, c’est Tidjane Salaün qui épaule Kim Tillie au poste 4. Ce dernier estime que recruter un autre joueur n’est pas obligatoire. « On a vraiment trouvé des moyens de s’adapter. En plus pour l’adversaire, c’est dur de défendre des postes 3 qui peuvent jouer poste 4, car ils sont plus polyvalents, plus mobiles, il y a beaucoup de positif. En défense, face à des intérieurs costauds, on a aussi trouvé des solutions, même si on manque peut-être un peu de dureté au rebond. »

Cholet va tenter d’enchaîner ce samedi 23 décembre sur le parquet de l’Elan Chalon, pour la 17e journée de Betclic ELITE, après sa victoire de samedi dernier à Blois.