Présaison

Cholet s’impose face à Limoges dans la nouvelle Arena Stadium des Sables-d’Olonne

Porté par une excellente adresse à 3-points en première période, Cholet Basket s'est imposé face à Limoges dans le nouvel écrin des Sables-d'Olonne, malgré un relâchement après la pause. Les hommes de Fabrice Lefrançois enregistre une quatrième victoire en cinq rencontres de préparation.
00h00
Cholet s’impose face à Limoges dans la nouvelle Arena Stadium des Sables-d’Olonne

Cholet Basket s’est imposé contre Limoges sur le parquet de l’Arena des Sables-d’Olonne, fraîchement inaugurée.

Crédit photo : Lilian Bordron

Cholet Basket poursuit sa montée en puissance lors de cette préparation estivale. Les hommes de Fabrice Lefrançois ont décroché une nouvelle victoire convaincante dimanche 7 septembre aux Sables-d’Olonne, dans la nouvelle Arena, s’imposant 93-89 face à Limoges en match amical.

Cette quatrième victoire en cinq rencontres de préparation confirme les bonnes dispositions choletaises à l’approche de la nouvelle saison. Face à une formation limougeaude diminuée par plusieurs absences, CB a su faire parler son adresse collective et sa maîtrise tactique. Ainsi, six joueurs finissent à 10 points ou plus.

Une première période de haute volée portée par l’adresse extérieure

Les Maugeois ont pris les devants dès l’entame grâce à une réussite impressionnante à 3-points. Cette adresse extérieure remarquable en première mi-temps a permis à Cholet de creuser rapidement l’écart et de prendre le contrôle de la rencontre, à l’image du tir de loin de Keshawn Justice pour prendre 16 points d’avance juste avant de retourner aux vestiaires. L’Américain finit d’ailleurs la rencontre avec 13 points, à 3/5 à 3-points.

Mais après la pause, le jeu choletais s’est quelque peu déréglé. Moins inspirés et moins tranchants dans leurs choix, les joueurs de CB ont eu des périodes de flottement, permettant à Limoges de revenir progressivement dans la partie. La recrue Gavin Ware a impacté la raquette avec 17 points, 5 rebonds, 4 passes décisives et 5 fautes provoquées, l’ancien Dijonnais causant beaucoup de soucis à la défense choletaise.

Heureusement pour les Maugeois, l’avantage acquis en début de match a suffi pour conserver la victoire. Parmi les satisfactions individuelles, Daylen Kountz s’est distingué avec ses 12 points à 5/6 aux tirs en sortie de banc, confirmant son intégration au sein de l’effectif choletais.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Cholet
Limoges
