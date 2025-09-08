Cholet s’impose face à Limoges dans la nouvelle Arena Stadium des Sables-d’Olonne

Cholet Basket poursuit sa montée en puissance lors de cette préparation estivale. Les hommes de Fabrice Lefrançois ont décroché une nouvelle victoire convaincante dimanche 7 septembre aux Sables-d’Olonne, dans la nouvelle Arena, s’imposant 93-89 face à Limoges en match amical.

Une deuxième mi-temps plus compliquée, mais nos Choletais ont fait le job et s'imposent face à Limoges ! 👏#CSPCB #CBFAMILY @Betclic_ELITE pic.twitter.com/O3YWFd0Kv8 — Cholet Basket (@CB_officiel) September 7, 2025

Cette quatrième victoire en cinq rencontres de préparation confirme les bonnes dispositions choletaises à l’approche de la nouvelle saison. Face à une formation limougeaude diminuée par plusieurs absences, CB a su faire parler son adresse collective et sa maîtrise tactique. Ainsi, six joueurs finissent à 10 points ou plus.

Une première période de haute volée portée par l’adresse extérieure

Les Maugeois ont pris les devants dès l’entame grâce à une réussite impressionnante à 3-points. Cette adresse extérieure remarquable en première mi-temps a permis à Cholet de creuser rapidement l’écart et de prendre le contrôle de la rencontre, à l’image du tir de loin de Keshawn Justice pour prendre 16 points d’avance juste avant de retourner aux vestiaires. L’Américain finit d’ailleurs la rencontre avec 13 points, à 3/5 à 3-points.

Mais après la pause, le jeu choletais s’est quelque peu déréglé. Moins inspirés et moins tranchants dans leurs choix, les joueurs de CB ont eu des périodes de flottement, permettant à Limoges de revenir progressivement dans la partie. La recrue Gavin Ware a impacté la raquette avec 17 points, 5 rebonds, 4 passes décisives et 5 fautes provoquées, l’ancien Dijonnais causant beaucoup de soucis à la défense choletaise.

Heureusement pour les Maugeois, l’avantage acquis en début de match a suffi pour conserver la victoire. Parmi les satisfactions individuelles, Daylen Kountz s’est distingué avec ses 12 points à 5/6 aux tirs en sortie de banc, confirmant son intégration au sein de l’effectif choletais.