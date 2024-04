Christ Essandoko a choisi Providence

Christ Essandoko (2,11 m, 21 ans) a trouvé sa nouvelle université. Le pivot franco-congolais a quitté Saint Joseph’s pour rejoindre Providence et son programme basket évoluant dans la conférence Big East.

Un ancien joueur de Roanne, Nancy et Cholet comme coach

Ancien pensionnaire du centre de formation de Nanterre, après avoir évolué en U15 ELITE au Paris-Levallois puis à l’Union Champagne Châlons-Reims, Christ Essandoko est parti aux États-Unis poursuivre sa formation en 2020. Joueur du lycée de Winston Salem Christian School en Caroline du Nord, ce pivot de grande taille avait déjà choisi Providence pour démarrer son cursus NCAA. Finalement, le finaliste du championnat de France U18 2019 n’avait pas rejoint les Friars mais Saint Joseph’s. Déclaré inéligible en 2022-2023, il a vécu une belle saison freshman (8,2 points, 5,7 rebonds, 1,5 passe décisive et 1,1 contre en 21 minutes par match) terminée en mars lors du NIT. Son profil et ses performances ont attiré des programmes plus huppés, comme celui de Providence coaché par l’ancien joueur de Roanne, Nancy et Cholet Kim English. A Saint Joseph’s, c’est un autre ancien de Cholet et Nancy qui l’a encadré, à savoir l’assistant-coach John Linehan.