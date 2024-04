Dramane Camara et Christ Essandoko, deux autres Français sur le portail des transferts

Dramane Camara et Christ Essandoko se sont inscrits sur le portail des transferts de la NCAA, rejoignant ainsi leurs compatriotes Maxime Raynaud, Kymany Houinsou, Ilane Fibleuil et Yohan Traoré.

Dramane Camara (1,95 m, 20 ans) n’a fait que dix courtes apparitions avec DePaul pour sa saison freshman en NCAA. Membre de l’équipe de Marne-la-Vallée championne de France U15, avec Kymany Houinsou et Daryl Doualla notamment, celui qui est appelé Ladji a ensuite été membre du Pôle France (en 2019-2020), de la NBA Africa Academy au Sénégal et a gouté à la BAL avec l’Al Ahly Sporting Club, club vainqueur de la compétition. Le fils de Mam’s Carter, coach des U15 de Villemomble, est également le cousin de Mohamed Diarra, qui va disputer le Final Four de la March Madness NCAA à partir de ce samedi 6 avril.

DePaul freshman wing Dramane Camara of France has entered the transfer portal. He played in 10 games this season.https://t.co/ubCwKr5Drd — NCAA Transfer Portal (@RivalsPortal) April 3, 2024

Quant à Christ Essandoko (listé à 2,11 m outre-Atlantique, 21 ans), c’est un intérieur de grande taille déjà établi en NCAA. Cette saison, il s’est fait remarquer à diverses reprises et s’est montré consistant sur l’ensemble de la saison (8,2 points, 5,7 rebonds, 1,5 passe décisive et 1,1 contre en 21 minutes par match) avec Saint Joseph’s, programme qualifié pour le NIT.