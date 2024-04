Yohan Traoré veut de nouveau changer d’Université

Yohan Traoré va évoluer dans une troisième université en trois saisons NCAA, en 2024-2025. Comme Maxime Raynaud, Kymany Houinsou et Ilane Fibleuil, l’intérieur français a inscrit son nom sur le tableau des transferts.

UC Santa Barbara forward Yohan Traore has submitted his paperwork to enter the transfer portal, he tells @On3sports.

The 6-11 sophomore averaged 14.5 points and 5.1 rebounds per game this season. Former 5⭐️ recruit who began his career at Auburn. https://t.co/RTSifL8AmN pic.twitter.com/qeF9kO4vqs

— Joe Tipton (@TiptonEdits) April 3, 2024