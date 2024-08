Chuba Ohams (ex-Denain), de la Pro B à la Ligue des Champions en une année

Quelle belle ascension pour l’ex-rookie de Denain, Chuba Ohams (2,02 m, 26 ans), nouveau joueur du BAXI Manresa. Le pivot américano-nigérian vient de s’engager avec le club espagnol, qui découvrira une coupe d’Europe la saison prochaine, avec la Ligue des Champions.

Une saison productive en Finlande

Chuba Ohams avait réussi une belle première saison professionnelle sous les couleurs des Dragons plutôt (10,1 points à 52,8% de réussite aux tirs et 6,4 rebonds en 24 minutes), malgré un déficit d’adresse aux lancers francs (47,9%). La saison dernière, le natif de New York avait choisi de jouer en Finlande, au sein de l’équipe Helsinki Seagulls. Dans la capitale finlandaise, l’intérieur a également bien produit avec un double-double de moyenne (15,5 points, 10,6 rebonds et 0,9 contre en 28 minutes de jeu sur 32 matchs). Au point donc de s’attirer les faveurs d’une équipe de première partie de tableau du championnat espagnol !