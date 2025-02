Chute des leaders, Kevin Cham XXL, Hugo Boumpoutou toujours chaud : le récap’ de la 23e journée de NM1

Poule A

Cela n’aura aucune conséquence mais dès que Quimper chute, c’est un évènement en Nationale 1. De loin détenteurs du meilleur bilan de NM1 (20v-3d), les Béliers ont encaissé leur troisième revers à Toulouse (70-76), où Dennis Ona Embo (27 d’évaluation) s’est régalé.

Derrière, Challans a remporté un duel de dauphins (95-81) face aux Metropolitans de Sacha Giffa tandis que Tarbes-Lourdes a gardé le rythme grâce à une prestation autoritaire à Lorient (71-60). Difficile vainqueur d’Angers (86-81), malgré les 39 points de Jacoby Ross, Tours a profité du revers de Levallois pour revenir dans le Top 4.

Sur les autres parquets, on notera notamment la performance exceptionnelle de Kevin Cham (Poissy) : l’ancien Espoir de l’AS Monaco a signé une démonstration lors de la victoire contre Vitré (99-84) avec 30 points à 9/14, 7 rebonds, 7 passes décisives, 4 interceptions et 1 contre pour 40 d’évaluation en 31 minutes. Son meilleur match en carrière, avec records aux points et à l’évaluation, et la troisième meilleure marque du championnat à l’éval’, derrière l’inévitable Joe Burton qui détient les deux premières (56 et 41).

Au niveau de la lutte pour les playoffs, avec les retraits de points et la sanction confirmée à l’encontre de Fougères, la messe semble dite. Quimper, Tarbes-Lourdes, Challans, Tours, Levallois, Vitré et Lorient formeront le Top 7.

Poule B

Comme Quimper, l’autre leader a connu une soirée difficile. Le Havre s’est incliné chez son poursuivant direct, le SCABB Lab, vaincu 79-83. Pas de quoi remettre en question sa première place à l’issue de la phase régulière puisque le STB possède toujours deux victoires d’avance sur les Ligériens, ainsi que le panier-average, à trois journées de la fin. Héroïque face à Boulogne-sur-Mer (77-73) avec seulement sept professionnels, sans Joe Burton notamment, Orchies complète le podium.

Un revers problématique dans la course aux playoffs pour le SOMB, qui menait pourtant 52-60 à la 28e, puisque Besançon et Loon-Plage l’ont emporté derrière, ne revenant qu’à une petite longueur du Top 7. Malgré les 29 points de Romain Dardaine, toujours là à 36 ans, les Doubistes ont maîtrisé Metz (96-91) tandis que l’ASLP a profité du naufrage continu d’Avignon (94-71). Particulièrement bon depuis la mi-novembre (14,8 points sur ses huit derniers matchs, toujours à 10 points minimum), le jeune Hugo Boumpoutou (20 ans) a signé son record en pro (19 points à 7/11).

Seule bonne nouvelle pour Boulogne-sur-Mer : la défaite de Feurs à domicile (80-95 contre Saint-Vallier). Maltraités par Jazzmarr Ferguson (30 points à 12/21), les Enfants du Forez ont manqué l’occasion de se hisser dans le Top 7 et sont rejoints par Besançon et Loon-Plage à la huitième place (11v-12d).

Enfin, avec un grand Johan Randriamananjara (23 points à 6/11, 11 rebonds et 3 passes décisives), Berck a confirmé son redressement et engrangé sa quatrième victoire d’affilée à domicile face à un concurrent pour la poule basse, Charleville-Mézières (91-81), tandis que LyonSO s’est adjugé un duel d’outsiders contre Mulhouse (85-68). Du haut de ses 17 ans, après sa productivité folle du week-end dernier (12 points et 2 passes décisives en… 7 minutes contre Besançon), Adam Atamna a encore brillé (17 points à 6/14, 5 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions).