Clifton Moore débarque à Saint-Quentin pour renforcer la raquette du SQBB

Clifton Moore (2,08 m, 25 ans) quitte le Stade Rochelais pour rejoindre le Saint-Quentin Basketball, comme annoncé. Après une première saison en France sous les couleurs de La Rochelle, l’intérieur américain s’est engagé pour une saison avec le club picard, qui continue de bâtir son effectif pour la prochaine saison de Betclic ELITE.

𝗖𝗟𝗜𝗙𝗧𝗢𝗡 𝗠𝗢𝗢𝗥𝗘 𝗘𝗦𝗧 𝗨𝗡 𝗣𝗛𝗘́𝗡𝗜𝗫 ! 🇺🇸 Après une saison passée à La Rochelle, Clifton Moore rejoint les rangs du SQBB⁰⁰L’intérieur américain de 25 ans s’est engagé pour une saison ! 💙 💬 Les mots de Philippe Da Silva : https://t.co/TBqHJW8dcQ pic.twitter.com/42c9OhjWQx — Saint-Quentin Basket Ball (@SQBB_Officiel) June 9, 2025

Un profil polyvalent pour renforcer la raquette du SQBB

Arrivé en France à l’été 2024 en provenance des Caledonia Gladiators (Écosse), Clifton Moore a découvert la Betclic ELITE sous les couleurs du Stade Rochelais. En 27 matchs cette saison, il a tourné à 8,4 points, 3,3 rebonds et 0,5 passe décisive. Des statistiques modestes mais qui traduisent un potentiel encore en développement, comme le souligne Philippe Da Silva, coach du SQBB : « L’arrivée de Clifton Moore correspond parfaitement au style de jeu que je souhaite mettre en place. Ses caractéristiques et sa polyvalence en font un atout précieux. »

Moore possède un profil atypique : passé d’arrière à intérieur durant sa formation aux États-Unis, il dispose de bonnes qualités balle en main, d’un tir fiable à mi-distance et peut évoluer sur les postes 4 et 5. À La Rochelle, il formait une paire complémentaire avec Jubrile Belo, et Saint-Quentin espère qu’il saura apporter de la mobilité et de l’intensité des deux côtés du terrain.

PROFIL JOUEUR Clifton MOORE Poste(s): Pivot Taille: 208 cm Âge: 25 ans (18/08/1999) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 8,4 #96 REB 3,3 #84 PD 0,5 #193

Un parcours dense entre NCAA et Europe

Formé dans plusieurs universités NCAA – Indiana, La Salle puis Providence – Clifton Moore s’est illustré surtout à La Salle, où il a tourné à 12,3 points, 6,1 rebonds et 2,8 contres par match lors de la saison 2021-2022. Il figurait alors parmi les meilleurs contreurs du pays (13e national).

Sa première saison professionnelle l’a mené en Écosse, où il a porté les couleurs des Caledonia Gladiators en BBL. Là-bas, il s’est fait remarquer en étant nommé dans la All-Defensive Team, tournant à 11,3 points, 5,9 rebonds et 15,4 d’évaluation en seulement 23 minutes.

Le Saint-Quentin Basketball mise donc sur ce joueur complet et encore en progression. Pour sa deuxième année dans l’élite française, Clifton Moore aura l’occasion de confirmer son potentiel dans une équipe qui lance un nouveau cycle avec un nouveau coach mais plusieurs joueurs conservés.