Codi Miller-McIntyre vers l’Étoile Rouge de Belgrade ?

C’est l’un des meneurs de jeu les plus convoités par les équipes européennes. De par son profil, Codi Miller-McIntyre (1,91 m, 30 ans) est suivi de près après sa première saison en EuroLeague cette saison avec Baskonia. Meneur de grande taille, capable de contribuer à la marque, l’Américain naturalisé bulgare est un créateur de jeu remarquable. Il serait notamment courtisé de très près par l’Étoile Rouge de Belgrade.

EXCL: Codi Miller-McIntyre is done deal!

American guard will sign 2 year contract and, as i said, buyout is also included (400k). Canaan is on the way too, very close.

B. Caboclo is offered by his agent and he wants to come. There is no indication in bringing Brazilian.#kkcz https://t.co/F0KWerzkya

