Cordinier et la Virtus battus par l’Anadolu Efes de Poirier et Beaubois

Après sa victoire d’un seul point le week-end en Serie A, la Virtus Bologne n’est pas parvenue à enchaîner pour la première journée d’EuroLeague. L’équipe de Luca Banchi a perdu à domicile contre l’Anadolu Efes Istanbul (67-76).

Auteurs d’un bon départ (21-15, 10′), Isaïa Cordinier & co ont perdu pied dans le dernier quart-temps (15-25). Pourtant, le récent vice-champion olympique s’est démené (16 points à 5/12 aux tirs, 5 rebonds, 2 passes décisives et 4 balles perdues pour 15 d’évaluation en 31 minutes) pour que son équipe reste dans le coup. Mais les visiteurs ont éteint la lumière en milieu de dernier quart-temps. Rodrigue Beaubois (7 points à 3/5 et 2 passes décisives en 18 minutes) a démarré une série avec un panier à 3-points à moins de 7 minutes de la fin (56-60) peu après un panier en transition.

Shane Larkin l’a suivi (56-63) et les locaux ne sont pas revenus. Pour sa première avec l’Anadolu Efes, Vincent Poirier a été gêné par les fautes (4 en 14 minutes, pour 4 points à 1/3 et 3 rebonds). Il pourra se consoler avec la victoire et tenter de faire mieux jeudi prochain pour le derby face au Fenerbahçe. De son côté, Isaïa Cordinier reviendra en France afin d’affronter l’ASVEL. Un retour chargé d’émotions après avoir conquis le cœur du public tricolore lors des Jeux olympiques de Paris.