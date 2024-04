Coup de gueule de Rudy Gobert, proche d’être blessé sur un mauvais geste adverse

Rudy Gobert (2,16 m, 31 ans) s’est fait une frayeur cette nuit. Lors de la défaite des Timberwolves à domicile contre Chicago (101-109), le pivot français a bien cru se blesser. Alors qu’il était à la bataille pour sécuriser le dernier rebond de la première période, son adversaire Alex Caruso, bien plus petit que lui et réputé pour être un joueur féroce et acharné, lui est rentré dans les jambes et l’a déséquilibré (voir la vidéo en-dessous). Ce qui n’a pas plu au principal intéressé, qui le lui a de suite reproché. Les deux ont dû être séparés. Heureusement, le n°27 des Timberwolves est rentré aux vestiaires avec plus de peur que de mal. Il a même fini le match sur une belle performance individuelle au global, avec 19 points et 10 rebonds. Mais interrogé sur l’action dans les vestiaires après la rencontre, il a tout de même tenu à régler ses comptes :

Gobert en veut donc autant à Caruso qu’aux arbitres, qui n’ont pas sanctionné le mauvais geste. L’occasion pour lui d’en remettre une couche sur ces derniers, moins d’un mois après sa sortie médiatique sur l’influence des paris sportifs sur l’arbitrage. Mais contrairement à cet épisode, Gobert ne recevra pas d’amendes cette fois-ci. Le pire a été évité. À deux semaines des playoffs, une blessure du pivot français aura été critique. D’autant plus que les Timberwolves, actuellement troisièmes de la Conférence Ouest, ont de grosses ambitions. Et ils auront bien besoin du natif de Saint-Quentin pour cela, lui qui est bien parti pour rafler un quatrième trophée de Défenseur de l’année.

L’action en question :

You can see why Gobert was upset — Caruso hits him low & right at the horn to end the half — there's no rebound to be had. Unnecessary. Who's ready for a spirited 2nd half? pic.twitter.com/H11z39Txf4

— Alan Horton (@WolvesRadio) April 1, 2024