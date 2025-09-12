Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Coupe du Monde masculine

[Retro] Un an après l’imbroglio des paris sportif, et des millions d’euros versés aux parieurs, la Coupe de France de basket reprend ce week-end

Coupe de France - Fin septembre 2024 avait été marqué par une polémique majeure sur les 1/64es de finale de la Coupe de France de basket, où le retour du handicap n'avait pas été pris en compte dans les cotes des opérateurs sportifs. Un an après, les 1/64e de finale sont de retour les 12 et 13 septembre 2025.
|
00h00
[Retro] Un an après l’imbroglio des paris sportif, et des millions d’euros versés aux parieurs, la Coupe de France de basket reprend ce week-end

Celui qui tourne à 48,8% à 3-points cette saison a encore fait parler son talent de shooteur

Crédit photo : Sébastien Grasset

L’imbroglio avait trouvé son origine dans une modification réglementaire méconnue des opérateurs de paris. La Fédération française de basket (FFBB) avait en effet réintroduit cette saison le système de handicap. Concrètement, chaque équipe de division inférieure bénéficiait automatiquement de 7 points d’avance par écart de division au coup d’envoi du match.

Cette règle, annoncée en mars 2024 par la FFBB, n’avait manifestement pas été prise en compte par plusieurs opérateurs lors de l’élaboration des cotes pour les matchs des 23, 24 et 25 septembre. « Les sites se basent en général sur des cotes produites par des prestataires étrangers, et eux n’ont pas fait gaffe à la règle », avait expliqué un parieur semi-professionnel et ancien employé d’un opérateur.

Une faille exploitée par des centaines de parieurs avertis

Les parieurs expérimentés ont rapidement identifié cette aubaine. De nombreux parieurs avait misé sur le nombre de points inscrits après un quart-temps (14 points par exemple), sachant que l’équipe d’un niveau inférieur commençait le match avec 7 points marqués d’office.

Selon les informations disponibles, plusieurs centaines de milliers d’euros ont été misées au total sur une vingtaine de matchs, principalement sur les scores du premier quart-temps donc, pour des gains potentiels estimés à plusieurs millions d’euros.

Des milliers d’euros misés, des millions à payer

Face à cet afflux inhabituel de mises sur des rencontres habituellement peu attractives, les opérateurs ont d’abord tenté de faire machine arrière. Betclic avait initialement annulé les paris concernés, invoquant « l’application de ces nouvelles règles [qui n’a] pas été clairement communiquée par la Fédération Française de Basket ». Une justification rapidement battue en brèche, les modifications étant clairement indiquées sur le site officiel de la compétition.

L’Autorité nationale des jeux (ANJ) a ensuite tranché en faveur des parieurs : « L’exécution des paris doit donc être réalisée au regard de la première annonce des résultats par la FFBB. » Cette prise de position, combinée à la décision de ParionsSport de payer ses clients dès le matin, a contraint Betclic à faire volte-face.

« Betclic a pris la décision de corriger sa position du 29 septembre, et de valider le paiement des joueurs concernés par les paris sur les quart-temps », a annoncé l’opérateur dans un communiqué tardif, présentant ses excuses pour « la confusion survenue » et le « désagrément » causé aux parieurs.

Septembre 2025: la reprise

Ce week-end des 12 et 13 septembre 2025 sonne la reprise de la Coupe de France Masculine de basket et des 1/64e de finale avec 12 rencontres ce vendredi et 11 rencontres ce samedi avec des équipes d’ELITE 2, de NM1 et le vainqueur du Trophée masculin 2025, Beyssac-Beaupuy-Marmande, pensionnaire de NM2. Ci-après le calendrier des matchs avec les handicaps associés, y compris:

  • 12 matchs sans handicap
  • 10 matchs avec un handicap de 7 points
  • 1 match avec un handicap de 14 points (BBM Marmande contre Pau-Lacq-Orthez)

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroBasket
00h0020 ans après, l’Allemagne est de retour en finale de l’EuroBasket !
Coupe de France Masculine
00h00[Retro] Un an après l’imbroglio des paris sportif, et des millions d’euros versés aux parieurs, la Coupe de France de basket reprend ce week-end
Kevin Bercy récompensé par un titre de MVP à l'université
NM1
00h00Le Havre a déjà changé de pivot
Justus Hollatz s'est blessé lors d'Allemagne - Slovénie
EuroBasket
00h00L’Allemagne ne compte plus que 10 joueurs aptes à l’Euro
WNBA
00h00Bousculée, Carla Leite brille avec les Valkyries qualifiées en playoffs WNBA : « Le statut de rookie se ressent vraiment »
Sous contrat à Limoges, Kenny Baptiste teste le marché
Betclic ELITE
00h00Limoges : Kenny Baptiste sur le départ
Basketball Champions League
00h00[Rétro] Quand Alperen Sengun signait son premier carton en carrière à… Pau !
Mike James a salué ses coéquipiers à son retour à l'entraînement
Betclic ELITE
00h00Les images du retour de Mike James à l’entraînement de Monaco
Betclic ELITE
00h00« Leur intérêt était différent des autres équipes » : Mike Lewis II revient sur son arrivée à Gravelines-Dunkerque
EuroBasket
00h00Anonyme en Pro B, signé par le Pana, décisif à l’Euro : « la trajectoire dingue » de Vassilis Toliopoulos
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Les ennuis continuent pour cette superstar NBA : nouvelles révélations explosives dans une affaire de fraude à 30 millions de dollars
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
NBA
00h00Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup
NBA
00h00La NBA change une règle cruciale : une révolution pour un spectacle garanti et des joueurs protégés
NBA
00h00Victor Wembanyama veut importer la culture européenne en NBA : la superstar française est aux prémices d’un projet qui pourrait changer l’expérience fan
NBA
00h00Bourreau de l’équipe de France, cette révélation de l’EuroBasket intéresse en NBA
NBA
00h00La NBA est en deuil : une star touchée par le meurtre de sa sœur dans d’atroces circonstances
Tony Parker
NBA
00h00Tony Parker espère une collaboration NBA – FIBA – EuroLeague pour l’avenir du basket européen
Ben Simmons a refusé une nouvelle proposition de contrat de New York et reste sans club pour la saison à venir.
NBA
00h00De numéro 1 de la Draft NBA à sans contrat : l’incroyable descente aux enfers de cet éternel espoir, qui envisage la retraite
NBA
00h00Les jeux vidéo pour préparer la saison NBA : cette star utilise NBA 2K26 pour performer sur les parquets !
1 / 0