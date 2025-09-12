L’imbroglio avait trouvé son origine dans une modification réglementaire méconnue des opérateurs de paris. La Fédération française de basket (FFBB) avait en effet réintroduit cette saison le système de handicap. Concrètement, chaque équipe de division inférieure bénéficiait automatiquement de 7 points d’avance par écart de division au coup d’envoi du match.

Cette règle, annoncée en mars 2024 par la FFBB, n’avait manifestement pas été prise en compte par plusieurs opérateurs lors de l’élaboration des cotes pour les matchs des 23, 24 et 25 septembre. « Les sites se basent en général sur des cotes produites par des prestataires étrangers, et eux n’ont pas fait gaffe à la règle », avait expliqué un parieur semi-professionnel et ancien employé d’un opérateur.

Une faille exploitée par des centaines de parieurs avertis

Les parieurs expérimentés ont rapidement identifié cette aubaine. De nombreux parieurs avait misé sur le nombre de points inscrits après un quart-temps (14 points par exemple), sachant que l’équipe d’un niveau inférieur commençait le match avec 7 points marqués d’office.

Selon les informations disponibles, plusieurs centaines de milliers d’euros ont été misées au total sur une vingtaine de matchs, principalement sur les scores du premier quart-temps donc, pour des gains potentiels estimés à plusieurs millions d’euros.

Des milliers d’euros misés, des millions à payer

Face à cet afflux inhabituel de mises sur des rencontres habituellement peu attractives, les opérateurs ont d’abord tenté de faire machine arrière. Betclic avait initialement annulé les paris concernés, invoquant « l’application de ces nouvelles règles [qui n’a] pas été clairement communiquée par la Fédération Française de Basket ». Une justification rapidement battue en brèche, les modifications étant clairement indiquées sur le site officiel de la compétition.

L’Autorité nationale des jeux (ANJ) a ensuite tranché en faveur des parieurs : « L’exécution des paris doit donc être réalisée au regard de la première annonce des résultats par la FFBB. » Cette prise de position, combinée à la décision de ParionsSport de payer ses clients dès le matin, a contraint Betclic à faire volte-face.

« Betclic a pris la décision de corriger sa position du 29 septembre, et de valider le paiement des joueurs concernés par les paris sur les quart-temps », a annoncé l’opérateur dans un communiqué tardif, présentant ses excuses pour « la confusion survenue » et le « désagrément » causé aux parieurs.

