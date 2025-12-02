Recherche
Coupe de France masculine

Coupe de France : Guillaume Vizade face au défi rochelais : « Un vrai contexte de fête du basket »

Coupe de France - Le Mans Sarthe Basket se déplace à La Rochelle ce mardi pour son entrée en lice en Coupe de France. Le MSB devra remonter sept points dans une salle Gaston-Neveur pleine à craquer, face à des Rochelais ambitieux et portés par plus de 1 600 supporters.
00h00
Coupe de France : Guillaume Vizade face au défi rochelais : « Un vrai contexte de fête du basket »

Guillaume Vizade prévient le MSB : vigilance maximale pour le déplacement à La Rochelle

Crédit photo : FIBA

10 jours après son succès acquis à Nancy (76-78) en championnat, Le Mans Sarthe Basket retrouve la compétition ce mardi soir avec un défi piégeux : se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France en remontant un handicap de 7 points sur le parquet de La Rochelle, pensionnaire d’ELITE 2 mais auteur d’un superbe parcours jusque-là, avec notamment une victoire sur Boulazac au tour précédent.

Les Sarthois devront faire face à une salle comble et chauffée à blanc, puisque Gaston-Neveur affichera guichets fermés. Plus de 1 600 supporters sont attendus pour pousser les Jaune et Noir à créer l’exploit.

Un rendez-vous piégeux connu du MSB

Dans les colonnes de Ouest-France, le coach du MSB Guillaume Vizade a rappelé combien ce type de rendez-vous pouvait être piégeux.

« Quand une équipe d’ELITE 2 reçoit une équipe d’Élite, il y a un côté festif, le « petit Poucet ». La Rochelle présente des arguments réels. Ils ont beaucoup de qualités, notamment dans le scoring, avec des arrières physiques, expérimentés, et un coach qui connaît très bien la Pro B comme l’Élite. ». L’entraîneur manceau insiste également sur la nécessité d’être concentré dès l’entame : « Il faut être vigilant dès le début pour d’abord rattraper ce retard, puis réaliser un vrai bon match. »

Une ambition toujours bien présente : aller à Bercy

La Coupe de France reste une compétition à part, capable de marquer une carrière. Comme le rappelle Vizade : « Ce sont des matchs à élimination, et l’ambition de jouer à Bercy… c’est quelque chose d’exceptionnel dans une carrière. ». La saison passée, Le Mans était allé jusqu’en finale avant de s’incliner face au Paris Basketball.

Mais rien ne sera simple ce soir. « Ce ne sont jamais des contextes faciles. On affronte souvent des joueurs qui surperforment, avec beaucoup d’engagement physique. À La Rochelle, c’est une petite salle, une bonne ambiance. Il faut imaginer une vraie fête du basket. »

Le MSB en mission en Charente-Maritime

Entre un public bouillant, une équipe rochelaise en confiance et un retard initial de sept unités, les Sarthois ne manqueront pas de défis. Mais avec sérieux, vigilance et ambition, Le Mans a les moyens d’avancer vers les quarts de finale et poursuivre son rêve d’un retour à Bercy. Rendez-vous à 20h ce mardi soir pour l’entre-deux.

