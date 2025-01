Coupe du Monde U19 : pourquoi le tirage compliqué des Français est finalement une bonne nouvelle ?

Ce vendredi 31 janvier, avait lieu le tirage au sort des phases de groupes pour le Mondial U19 masculin. Au Musée olympique de Lausanne, en Suisse, Antoine Rigaudeau, vice-champion olympique en 2000 lors des JO de Sydney, a eu l’honneur d’effectuer ce tirage au sort en compagnie de l’ex-international suisse Jonathan Kazadi et de la sprinteuse suisse Sarah Atcho-Jaquier. Après un Euro U18 manqué, la France se trouvait dans le 3e chapeau (sur 4).

Le groupe de la mort pour la France

Comme possiblement attendu, le tirage a été loin d’être clément avec la sélection U19 de Ruddy Nelhomme. Les Tricolores se retrouvent avec l’Australie, le Cameroun et surtout, les États-Unis. Ces derniers ègnent en maître sur la catégorie avec 8 titres mondiaux. Mais ce groupe de la mort n’est finalement pas une si mauvaise opération pour les Bleuets.

De fait, toutes les équipes se qualifieront ensuite pour la phase finale de la compétition sous un format à élimination directe dès les huitièmes de finale. Ainsi, la France pourrait s’éviter les deux grosses nations que sont les États-Unis et l’Australie en début de phases finale. Les formations du groupe A affronteront celles du groupe B selon leur classement respectif (1er contre 4e, 2e contre 3e), tandis que les équipes du groupe C affronteront celles du groupe D selon le même principe. Ainsi, les Bleuets croiseraient potentiellement avec Israël, la Jordanie, la Suisse et la République Dominicaine, soit les équipes de la poule qu’il fallait croiser en 1/8e, puisqu’il s’agit du groupe de la Suisse, tête de série sur le papier (en tant que pays-hôte) sans l’être sur le terrain.



Les Bleuets sans Nolan Traoré et Noa Essengue ?

Même si ce tirage pourrait donc être une bonne nouvelle, l’équipe de France U19 masculine devra certainement composer sans deux de ses leaders cet été. En effet, Nolan Traoré (1,91 m, 18 ans) et Noa Essengue (2,05 m, 17 ans), ne devraient pas être de la partie à Lausanne du 28 juin au 5 juillet, du fait de leur probable Draft en NBA.