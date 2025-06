Courtisé par Pau, Carl Ponsar vers un nouveau défi après une saison record avec l’ASA

Carl Ponsar, ailier-fort français de 28 ans, sort d’une saison pleine avec l’Alliance Sport Alsace, dont il est devenu le meilleur scoreur historique. Alors que son club dispute les demi-finales de Pro B, il attire logiquement les convoitises, dont celle de l’Élan béarnais, récemment éliminé par l’ASA en barrages d’accession.

Carl Ponsar, référence confirmée en Pro B

Gaucher, poste 4 scoreur et adroit, Carl Ponsar (2,03 m) s’est imposé comme l’un des meilleurs à son poste en Pro B. Après avoir longtemps vu sa progression freinée par les blessures, le Normand s’est relancé avec l’Alliance Sport Alsace, où il a battu en avril dernier le record de points marqués dans l’histoire du club (889). Auteur de 12,6 points, 4,7 rebonds et 2,1 passes décisives en 34 matchs cette saison, il a largement contribué à la belle campagne de l’ASA, actuellement en demi-finales de playoffs.

C’est justement face à Pau-Lacq-Orthez, en quarts de finale, que Carl Ponsar et l’ASA ont brillé. Une performance qui n’a pas échappé aux dirigeants béarnais, qui songeraient à l’attirer pour la saison prochaine. Selon nos informations, l’Elan béarnais lui a formulé un intérêt clair. L’ASA, de son côté, aurait déjà anticipé un éventuel départ en ciblant Gide Noel (Aix-Maurienne), autre poste 4 français et shooteur régulier, pour prendre la relève.

Pau souhaite miser sur la continuité avec Speight

En plus du dossier Ponsar, Pau-Lacq-Orthez espère sécuriser celui de Micah Speight (1,78 m, 26 ans) pour former un beau duo avec Thomas Cornely au poste 1. Recruté en cours de saison, le meneur américain s’est vite imposé comme un cadre du collectif béarnais. Il a tourné à 11,2 points, 4 rebonds et 5,5 passes décisives en 25 rencontres.

Le président Guillaume Berbinau a d’ailleurs déclaré dans Sud-Ouest : « Je ne vais pas cacher mon envie, celle du coach, de beaucoup de gens de garder Micah Speight, un formidable joueur (…) J’espère que l’on arrivera à trouver un terrain d’entente. » Une déclaration qui témoigne de l’impact du joueur sur et en dehors du terrain.

Alors que Pau veut reconstruire avec des joueurs identifiables et porteurs de projet, l’arrivée d’un joueur comme Ponsar — en plus de la continuité de Speight — donnerait corps à une équipe ambitieuse pour 2025-2026. Reste à voir si les désirs du club seront compatibles avec les réalités d’un marché estival qui s’annonce très concurrentiel.