Courtney Fortson à Denain, c’est signé : « C’est le type de joueur qu’il nous fallait pour viser les playoffs »

Courtney Fortson (1,78 m, 35 ans) à Denain, c’est fait. L’ancien meneur NBA, qui a failli jouer à l’AS Monaco en 2021, s’est engagé jusqu’à la fin de la saison 2023-2024. Le club nordiste a officialisé son arrivée après avoir confirmé le départ de Chris Lykes (1,70 m, 25 ans).

Après la signature de Zena Edosomwan début 2024 puis celle de Courtney Fortson, Denain a totalement renouvelé son axe 1-5. Les Dragons sont 14e de Pro B avec 9 victoires en 21 matches, soit 2 de moins que le huitième, Nantes.

« Il sera qualifié pour le premier match contre La Rochelle, et j’espère que chacun pourra se rendre compte que nous avons fait le choix de prioriser un joueur d’expérience, qui joue bien au basket et qui sait mener un collectif, annonce de son côté Mehdi Chalah, manager général du club. On a vu l’évolution de l’équipe avec Zena, je ne doute pas que notre nouveau meneur sera la pierre de plus à l’édifice. Mission playoffs ! »