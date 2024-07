Après le debrief de la préparation des Bleus et une preview des tableaux masculin et féminin la semaine dernière, nous revenons dans ce nouvel épisode sur l’entrée en lice des Bleus face au Brésil, la démonstration de Team USA contre la Serbie et un focus sur la densité du tournoi féminin qui démarre. Un podcast 100% J.O. en duplex du Stade Pierre Mauroy !

Retrouvez très régulièrement Gabriel Pantel-Jouve, créateur et rédacteur en chef de BeBasket, accompagné de Maxime Bodilis, pour décrypter toute l’actualité du basket français et des Français du basket. Actu, analyses, débat, coup de gueule ou interview, Courtside est votre nouveau rendez-vous du lundi !

