Damien Inglis et Valence à égalité avec Murcie en quarts de Liga Endesa

Valence est allé chercher une belle lors des quarts de finale de playoffs de Liga Endesa en s’imposant à Murcie. Ce mercredi 22 mai, l’équipe de Damien Inglis s’est imposée sur le parquet de l’UCAM Murcie, revenant ainsi à égalité (1-1) face à la nouvelle formation de Yannis Morin (72-83).

Dès le premier quart-temps, Valence a créé un écart qui n’a ensuite jamais été comblé (14-23). Murcie est revenu à 3 points à la fin de la troisième période. Mais Valence a remis les gaz et, à nouveau, a fait un écart conséquent.

Le show Stefan Jovic pour Valence

Valence a été portée par Stefan Jovic. Le Serbe de 33 ans a réalisé une belle performance. Il a marqué 13 points à 3/5 à 3-points et capté 3 rebonds. L’ancien de l’Étoile Rouge a aussi distribué 9 passes décisives pour totaliser 24 d’évaluation. Le vétéran a été bien aidé par Brandon Davies. L’ancien joueur de Chalon et Monaco a marqué 17 points. Enfin, l’international français Damien Inglis s’est montré. Le Guyanais a comptabilisé 10 points à 5/8 aux tirs et 5 rebonds pour 11 d’évaluation. En face, Yannis Morin a fini la rencontre avec 4 points et 7 rebonds pour 10 d’évaluation.

La prochaine rencontre aura lieu ce samedi 25 mai à 20h45, à La Fonteta de Valence. Le vainqueur de celle-ci rejoindra Malaga – qui a sorti Manresa en deux manches – en demi-finales. De l’autre côté du tableau, Barcelone espère rejoindre le Real Madrid en demi-finales. Le Barça mène 1 victoire à 0 et joue le match retour à Tenerife ce jeudi 23 mai.