Dans le remake de la finale de l’EuroCup, Paris gagne encore contre la JL Bourg

Le 12 avril 2024 avait marqué un jour historique pour Paris, qui remportait l’EuroCup grâce sa victoire dans le match 2 contre la JL Bourg à Ékinox. Huit mois plus tard, pour le premier affrontement entre les deux équipes depuis leur bataille européenne, le Paris Basketball a de nouveau pris le meilleur sur Bourg-en-Bresse, au terme d’une rencontre serrée (98-89).

Le choc de la J15 pour @ParisBasketball ✨ ⭐ T.J. Shorts en double-double | 22 PTS, 11 AST #BetclicELITE pic.twitter.com/hK7QFvTkEI — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) January 12, 2025

Paris pas pris à son propre piège par la JL Bourg

À l’Accor Arena, pour tenter de mettre fin à une série de 3 défaites consécutives face à Paris, la JL Bourg semble avoir choisi le parti de battre le club de la capitale à son propre jeu. Au terme d’une première mi-temps diablement offensive, où T.J. Shorts (22 points à 6/16 aux tirs, 11 passes décisives) et Xavier Castaneda (24 points à 6/11 et 10/11 aux LFs, 8 passes décisives) se sont livrés le duel attendu, le club de l’Ain virait en tête (50-53).

Au four et au moulin 💪 T.J. Shorts a livré une prestation complète dans la victoire du @ParisBasketball ✅ 22 PTS – 11 AST – 5 REB et 26 d'EVAL 📝 pic.twitter.com/9e76wIEWZ9 — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) January 12, 2025

Mais n’est pas Paris qui veut. En seconde période, la JL Bourg n’a pas pu imprimer le même tempo (36 points marqués en MT2) dans l’enceinte de Bercy. « On joue trop à leur rythme, on a fait trop d’erreurs », regrettait Hugo Benitez (16 points) au micro de DAZN. « Il nous manque de la maturité, de la concentration. Quand on est derrière face à ce genre d’équipes, on ne peut pas se permettre cela. »

La JL Bourg doit s’incliner dans le money-time

Surtout quand de l’autre côté, l’équipe de Tiago Splitter ne laissait plus échapper beaucoup d’occasions, avec le gros travail des joueurs de l’ombre, comme Kevarrius Hayes (12 points à 100% aux tirs, 6 rebonds) ou Léo Cavalière (10 points à 4/5). Ayant repris le contrôle des opérations dans le 3e quart-temps (28-18), Paris semblait se diriger vers la victoire, surtout quand Bourg-en-Bresse a mis 4 bonnes minutes à inscrire son premier panier dans l’ultime période. Mais sous l’impulsion d’un Jordan Usher record en Betclic ELITE (25 points), les Burgiens n’ont jamais abdiqué… jusqu’aux trois dernières minutes. Le moment choisi par Mikael Jantunen (6 points) pour planter ses deux seuls shoots de la soirée, à 3-points, et entériner ainsi les espoirs de victoire de la JL Bourg à Bercy.

Avec cette victoire, conjuguée à la déconvenue de l’ASVEL à Dijon, le Paris Basketball revient à hauteur du club rhodanien à l’issue de la phase aller. À ce stade de la saison, le bilan est également positif pour la JL Bourg, 5e avec 9 victoires et 6 défaites. Avec certainement le souhait sur la seconde partie de saisons de battre le Paris Basketball. Pourquoi pas en cas de retrouvailles à la Leaders Cup ?