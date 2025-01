L’identité des huit équipes qualifiées pour la Leaders Cup 2025

Comme pour le dernier carré de la Leaders Cup Pro B, le plateau pour le tournoi de la mi-saison en Betclic ELITE est également connu.

Avant la dernière journée de la phase aller, Cholet, l’ASVEL, Paris, la JL Bourg et Monaco avaient déjà assuré leur place à l’événement, prévu à Caen en février prochain. En ouverture de cette 15e journée de Betclic ELITE, Le Mans a pris le 6e ticket en l’emportant contre Gravelines-Dunkerque. Ce samedi 11 janvier, le club de la Sarthe a été suivi par Saint-Quentin, vainqueur de Strasbourg. Et ce dernier, malgré sa défaite en Picardie, arrache la 8e et dernière place qualification à la faveur de la défaite de Nancy contre Cholet.

Ainsi, Cholet, l’ASVEL, Paris, Monaco, la JL Bourg, Saint-Quentin, Le Mans et Strasbourg sont qualifiés pour la Leaders Cup qui se tiendra à Caen du 14 au 16 février. Le tirage au sort du tableau final, avec deux chapeaux (place 1 à 4 et places 5 à 8) aura lieu ce mardi 14 janvier.