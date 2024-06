Darel Poirier reste dans l’Ouest : le pivot passe d’Angers à Nantes

Darel Poirier (2,07 m, 26 ans) n’aura pas à déménager bien loin la saison prochaine. En effet, selon nos informations, le pivot va s’engager avec le Nantes Basket Hermine, après avoir redécouvert la Pro B cette saison avec Angers.

#ProB Après Stephan Gauthier, autour de Darel Poirier de faire le court trajet entre Angers et Nantes. Le pivot français, qui a enfin trouvé de la stabilité dans sa carrière, a été un pari réussi d’Ali Bouziane. Dans un rôle de 6e homme, il valait 12,7 pts et 5,8 rbds en 23 min. — Alexandre Sanson (@aem_sanson) June 3, 2024

Début de mercato solide pour Nantes

Six ans après sa dernière apparition en Pro B, Darel Poirier a vécu un retour contrasté dans l’antichambre de l’élite. Productif individuellement en sortie de banc avec Angers (12,7 points, 5,8 rebonds, 1,3 passe décisive et 0,9 contre en 23 minutes de jeu en moyenne), il n’a cependant pas pu éviter la relégation de l’Étoile en NM1. Aussi, il n’a pas pu s’exprimer sur certaines rencontres, limité par des douleurs aux chevilles en début de saison, et également par les fautes sifflées à son encontre. « On m’empêche de jouer, d’être moi-même, de développer le basket que je connais depuis tout petit, nous disait-il après le dernier match de la saison à Fos-sur-Mer. Toute la saison, ça a été dur pour moi de devoir contrôler mes qualités physiques et les revoir à la baisse afin de pouvoir rester en jeu, tout simplement. »

Après une saison de redécouverte de la division, lui qui l’avait connu à l’époque avec l’Étoile de Charleville-Mézières (2017-2018), Darel Poirier pourra peut-être davantage s’exprimer. Il devrait en tout cas disposer d’un effectif beaucoup plus fourni autour de lui à Nantes. En effet, selon nos informations, son capitaine à Angers Stephan Gautier sera lui aussi Nantais la saison prochaine, tout comme Jean-Fabrice Dossou selon Tribune 47.

Retrouvez le tableau de tous les transferts et les dernières rumeurs de Pro B sur ce lien.