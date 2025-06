David Lighty : « Je ne vois pas le respect que l’ASVEL est censée avoir »

À chaud, quelques secondes après le buzzer final venant entériner le terrible 0-20 subi par l’ASVEL pour signer une deuxième saison blanche, Paris Lee rejetait la faute sur les arbitres. Et quelques minutes après, en conférence de presse, à tête (un peu) plus reposée, le capitaine David Lighty aussi…

Dans des propos relayés par L’Équipe, le vétéran, qui ne disputera donc pas une sixième finale de Betclic ÉLITE, dénonçait un manque de cohérence dans les décisions arbitrales du money-time.

« Finir la saison comme ça, c’est triste »

« Pas de fautes, pas d’agressivité. C’est la première fois que ça m’arrive dans ma carrière. On a arrêté de scorer… Je ne sais pas vraiment quoi dire d’autre. Était-ce un changement d’attitude ? Non je ne pense pas. Je joue ici, dans cette ligue, depuis douze ans. Le respect qu’ils disent que l’Asvel est censée avoir, je ne le vois pas. C’est fou. C’est tout ce que je peux dire. Regardez le match et dites-moi. Ils ont passé un 20-0. Combien de fautes ont-ils obtenues ? Nous ? Cela devrait être cohérent des deux côtés.

Après, à nous de trouver un moyen de mettre un panier… On a fait le job, à l’exception des dernières trois minutes peut-être. C’aurait été génial. Je pense qu’on a fait ce qu’on devait faire pour le mériter. On s’est battus. La partie la plus décevante est le sentiment que cela n’ait pas été entre nos mains malheureusement. Finir la saison comme ça est vraiment triste. Mener de 15 points à 4 minutes de la fin… Un match numéro 5, c’aurait été génial. Mais cela n’arrivera pas et on devra vivre avec ça. »