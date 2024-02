MVP de la finale de la Coupe de France 2018, David Logan prend subitement sa retraite

À 41 ans, théoriquement, une retraite n’est pas soudaine. Pour le commun des sportifs, cela fait même déjà de nombreuses années que les baskets sont remisées au placard. Oui mais voilà, David Logan jouait encore le week-end dernier en Lega, scorant 9 points lors d’une courte victoire de Scafati contre Trévise (95-93). Sauf que dans la foulée, l’arrière originaire de Chicago a embarqué pour les États-Unis sur les coups de 4h du matin lundi. Son club n’a pas été prévenu, si ce n’est par un message WhatsApp à l’intention du manager général et du directeur sportif. « Je dois rentrer à la maison pour gérer une situation familiale. »

Une situation inconfortable pour son employeur, mis devant le fait accompli par l’une de ses propres légendes. L’an dernier, David Logan avait ainsi été le héros du maintien du Givova en première division italienne, tournant à 28,3 points de moyenne sur ses trois dernières sorties. Surtout, lors de l’ultime match de la saison face à Brescia, il avait inscrit 16 points dans le dernier quart-temps (30 au total), alors que Scafati était à -16. Ainsi, l’actuel 7e de Lega avait joué la prudence, indiquant simplement « se réserver le droit de prendre toutes les mesures nécessaires. »

« Je me retire de ce jeu que j’aime tant » David Logan

Finalement, la nouvelle est tombée sur Instagram : David Logan n’est plus un basketteur professionnel. « Je me retire de ce jeu que j’aime tant », écrit-il. « À ce stade de ma carrière, je pense avoir accompli tout ce que je pouvais possiblement faire. […] Je veux remercier toutes les équipes dont j’ai fait partie au cours de mon parcours. » Parmi elles, une seule française, la SIG Strasbourg, où le shooteur américano-polonais a laissé une empreinte marquante en seulement une année : une saison 2017/18 de haute volée (13,9 points en matchs) et, surtout, un trophée, la Coupe de France, ponctué par le trophée de MVP de la finale (21 points à 8/14 et 2 passes décisives en 24 minutes contre Boulazac).

Issu de deuxième division universitaire, David Logan aura connu un parcours remarquable pour un joueur avec de si faibles références NCAA : huit saisons EuroLeague (avec Gdynia, Vitoria, le Panathinaïkos Athènes, le Maccabi Tel-Aviv et Sassari), une longévité folle, le statut de l’un des plus forts étrangers jamais vus en Lega et un palmarès largement enviable.