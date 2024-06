De Caen au Havre, Earvine Bassoumba reste en Normandie

Il ne restera plus qu’à Earvine Bassoumba (2,06 m, 28 ans) de rallier Évreux d’ici la fin de sa carrière et celui-ci aura fait le tour complet des clubs professionnels en Normandie. Après avoir évolué plusieurs années à Rouen (2017-2022), remporté les play-offs de NM1 avec Caen il y a quinze jours, le pivot franco-congolais s’est engagé en ce jour avec le STB Le Havre. Son contrat s’étend jusqu’en juin 2026.

Le STB Le Havre est heureux de vous annoncer la signature d' 𝐄𝐚𝐫𝐯𝐢𝐧𝐞 𝐁𝐀𝐒𝐒𝐎𝐔𝐌𝐁𝐀 (2,06 m, 28 ans). Cet intérieur jouait la saison dernière au Caen BC où il a réalisé une belle saison, terminant avec 7,1 points et 4,1 rebonds en 17 minutes de temps de jeu. pic.twitter.com/cC2CnqTCvW — STB LE HAVRE 🏀🏀🏀 (@stblehavre) June 29, 2024

Entre temps, le pivot formé au Mans a partagé sa saison 2022-2023 entre Denain (Pro B) et Hyères-Toulon (NM1). Dans le Calvados, au-delà de ses statistiques personnelles (7,2 points à 66% aux tirs et 4,2 rebonds en 17 minutes de moyenne), Bassoumba a été pointé du doigt dans la presse à plusieurs reprises par son coach, Stéphane Eberlin, pour son manque de dureté. Nul doute que Lauriane Dolt aimerait ce que son nouveau joueur ne soit plus branché sur courant alternatif et devienne plus régulier dans ce domaine. « Je suis ravie de voir arriver l’aspirateur de rebonds le plus connu de la Nationale 1″, se réjouit la nouvelle technicienne normande. « Earvine va nous rejoindre pour nous apporter toute sa densité physique, sa dissuasion dans la raquette et son scoring proche du cercle. »