NM1

De Quimper à Metz : Bruno Alioune rejoint le double projet des Canonniers

NM1 - Passé par Quimper depuis 2019, Bruno Alioune rejoint l'académie des Metz Canonniers pour un double projet en Nationale 1 et avec la réserve.
|
00h00
De Quimper à Metz : Bruno Alioune rejoint le double projet des Canonniers

Alioune Bruno quitte Quimper pour Metz

Crédit photo : Julien Marino

Après six saisons à Quimper, où il a évolué entre l’équipe de Nationale 1 (2,4 points, 1,0 rebonds, 0,5 passes décisives en 11 matchs) et la NM3 (16,2 points), Alioune Bruno (1,82 m, 21 ans) prend la direction de la Lorraine. L’ancien joueur de Lorient s’est engagé avec les Metz Canonniers, qui viennent de lancer leur académie.

Metz mise sur la jeunesse avec sa nouvelle académie

Dans un communiqué, le club lorrain a officialisé l’arrivée de cinq jeunes joueurs au sein de cette nouvelle structure : Bruno Alioune, Antoine Dos Santos Mango, Gabin Caron, Exauce Senzi Kitambo et Raphael Muth.

Peut être un graphique de ‎3 personnes, personnes jouant au basket et ‎texte qui dit ’‎иBc METZ BASKET CLUB DOUBLE PROJET E TB6 ミ人量能 3 ERMINE PRINUTAUTURY 3 আং ن GRAND CHAMBERI BASKET T NNIE A‎’‎‎

Ces recrues bénéficieront d’un double projet :

  • S’entraîner régulièrement avec l’équipe première en Nationale 1,

  • Évoluer avec la réserve, en quête d’un retour en championnat de France.

En plus de l’accompagnement sportif quotidien assuré par Yosri Bouallègue, le directeur technique du club, un hébergement adapté a été mis en place à proximité immédiate du gymnase, pour permettre aux jeunes de s’entraîner dans les meilleures conditions.

« Cette académie reflète une volonté claire : former un vivier local de jeunes talents, renforcer durablement l’équipe première et structurer le club pour les exigences du haut niveau », a indiqué le club dans son communiqué.

Avec cette initiative, Metz espère passer un cap dans sa structuration pour s’installer en Nationale 1.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
