De Quimper à Metz : Bruno Alioune rejoint le double projet des Canonniers

Après six saisons à Quimper, où il a évolué entre l’équipe de Nationale 1 (2,4 points, 1,0 rebonds, 0,5 passes décisives en 11 matchs) et la NM3 (16,2 points), Alioune Bruno (1,82 m, 21 ans) prend la direction de la Lorraine. L’ancien joueur de Lorient s’est engagé avec les Metz Canonniers, qui viennent de lancer leur académie.

Metz mise sur la jeunesse avec sa nouvelle académie

Dans un communiqué, le club lorrain a officialisé l’arrivée de cinq jeunes joueurs au sein de cette nouvelle structure : Bruno Alioune, Antoine Dos Santos Mango, Gabin Caron, Exauce Senzi Kitambo et Raphael Muth.

Ces recrues bénéficieront d’un double projet :

S’entraîner régulièrement avec l’équipe première en Nationale 1,

Évoluer avec la réserve, en quête d’un retour en championnat de France.

En plus de l’accompagnement sportif quotidien assuré par Yosri Bouallègue, le directeur technique du club, un hébergement adapté a été mis en place à proximité immédiate du gymnase, pour permettre aux jeunes de s’entraîner dans les meilleures conditions.

« Cette académie reflète une volonté claire : former un vivier local de jeunes talents, renforcer durablement l’équipe première et structurer le club pour les exigences du haut niveau », a indiqué le club dans son communiqué.

Avec cette initiative, Metz espère passer un cap dans sa structuration pour s’installer en Nationale 1.