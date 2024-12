De retour à Dijon, Vitalis Chikoko veut « montrer à la JDA qu’il est dominant »

D’un côté, oui, la saison dijonnaise de Vitalis Chikoko (2,10 m, 33 ans) restera dans les livres d’histoire grâce à son trophée de MVP de la finale de la Coupe de France. Mais cela ne fut finalement que la partie émergée de l’iceberg… Sous les couleurs de la JDA, le pivot zimbabwéen a livré l’un de ses exercices les plus compliqués en carrière (9,4 points à 67%, 3,8 rebonds et 1,4 passe décisive de moyenne), longtemps décevant et pas à la hauteur de son statut de meilleur pivot du championnat la saison précédente.

Désormais parti à la SIG Strasbourg, où il a retrouvé Laurent Vila, Vitalis Chikoko retrouve son ancienne équipe ce vendredi en ouverture de la 13e journée de Betclic ÉLITE. Avec l’envie de prouver des choses au Palais des Sports de Dijon…

« Je vais essayer de faire mon meilleur match face à Dijon », a-t-il dit dans des propos retranscrits par le site officiel de la SIG. « La saison dernière a été un peu compliquée pour moi et je veux leur montrer que je suis présent et que je suis dominant. J’ai vraiment hâte. J’ai beaucoup d’amis dans cette équipe. J’ai des anciens coéquipiers là-bas qui sont devenus mes frères en dehors du terrain. J’ai hâte de les revoir. Ça ne va pas être facile, leur coach (Laurent Legname) à une grosse identité défensive et offensive, mais je suis sûr que notre coach a un bon plan de jeu pour contrer leurs stratégies. J’ai confiance au travail que nous avons réalisé toute la semaine. C’est très important pour notre équipe de gagner à Dijon. Il nous reste seulement deux matchs avant la trêve de Noël et il faut qu’on finisse bien pour pouvoir accéder à la Leaders Cup. »

Vitalis Chikoko aura d’autant plus de responsabilités face à la JDA qu’il devra faire sans son alter-ego Brice Dessert, toujours blessé, au poste 5. De quoi l’obliger à rester éloigné d’un problème de fautes s’il veut vraiment prouver à son ancien public qu’il est dominant.