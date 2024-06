DeAndre Pinckney vers Le Portel, avec Jess Esso Essis ?

L’ESSM Le Portel a de nouveau recruté chez les Bakken Bears, le club phare du basketball danois. Cette fois, c’est l’intérieur DeAndre Pinckney (2,03 m, 24 ans) qui rejoint le club nordiste.

Passé professionnel en 2023 à sa sortie de Southern Mississippi, l’ailier-fort s’est donc lancé en Europe dans la ville d’Århus, où il a pu gouter à la FIBA Europe Cup et l’European North Basketball League. Le Floridien a d’ailleurs remporté cette dernière compétition, méconnue en France, et en a été élu MVP. Dans le championnat national, DeAndre Pinckney a tourné à 15,9 points à 53,1% de réussite aux tirs et 8 rebonds en moins de 24 minutes.

Mobile, athlétiquement, doué balle en main, DeAndre Pinckney espère s’imposer en Betclic ÉLITE sous les ordres d’Eric Girard. Il pourrait retrouver sur place le jeune Jess Esso Essis (1,98 m, 18 ans). Avec le retrait des Metropolitans 92 de la LNB, l’espoir change de club. En U21, il s’est montré productif (15,5 points, 5,7 rebonds et 4,2 passes décisives) même s’il n’a pas participé qu’à dix matches, pour une seule victoire. Il a également profité des difficultés de l’équipe professionnelle pour faire cinq vraies entrées en Betclic ELITE (5,4 points, 1,8 rebond et 1,6 passe décisive en 13 minutes).