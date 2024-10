Décès de Paul Brousse, légende de Vichy, membre de la première équipe française qualifiée en finale de Coupe d’Europe

Il y a 54 ans, la JA Vichy avait écrit une page dorée de l’histoire du basket français. En préservant ses 18 points d’avance en demi-finale retour face à l’AEK Athènes, devant les 80 000 furieux massés en plein air au cœur du Stade Panathénaïque (!), le club thermal était devenu le premier tricolore à atteindre une finale de Coupe d’Europe, celle de la Coupe des vainqueurs de Coupe 1970, perdue face à Naples (64-60 à l’aller mais 65-87 au retour).

L’un des pionniers, Paul Brousse, s’est éteint samedi 12 octobre à Lyon, emporté par la maladie à l’âge de 81 ans. Ancien meneur de la JAV, capitaine de l’équipe de France juniors, formé à Villeurbanne, il est arrivé à Vichy en 1964 alors que le club était encore en division fédérale. « C’était un ailier adroit, vif, percutant, qui aimait attaquer le cercle : en cela, il était en avance sur son temps », s’est souvenu son ex-coéquipier Paul Besson au micro de La Montagne.

« Quand on arrive dans ce stade olympique à marbre blanc… »

Avec Vichy, Paul Brousse a remporté la Coupe de France à deux reprises (1969 et 1970) et a donc participé à l’homérique qualification pour la finale de Coupe d’Europe à ciel ouvert dans l’arène athénienne. « Quand on arrive dans ce stade olympique à marbre blanc, qu’on voit la foule qui hurle, qui jette des bouteilles, ça ne rassure pas mais ça donne en même temps une envie de gagner », disait-il en 2015 à la Montagne.

Resté fidèle aux travées de Pierre-Coulon jusqu’à très récemment, cet ancien kinésithérapeute de profession a aussi été manager puis président de la JAV. Sous son mandat, de 1989 à 1993, la Jeanne d’Arc, rétrogradée en NM3 en 1988 pour raisons financières, avait enclenché le premier cap de son retour vers la Pro A. « L’ensemble du club adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches dans cette épreuve, un hommage lors d’un match lui sera rendu prochainement », écrit le club vichyssois.