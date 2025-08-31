Décès de Thierry Godfroy : le basket normand perd un de ses piliers

Le basket normand est en deuil. Thierry Godfroy, vice-président du Caen Basket Calvados, est décédé brutalement ce dimanche 31 août à l’âge de 74 ans. C’est Loïc Adriaenssens, président du club, qui a annoncé la triste nouvelle : « Au nom du club tout entier, j’ai la profonde tristesse de vous annoncer le décès de Thierry Godfroy ».

Chef d’entreprise de l’agglomération caennaise, Thierry Godfroy s’était d’abord illustré dans le monde du basket à l’USO Mondeville, quand l’équipe féminine évoluait au plus haut niveau français et participait régulièrement aux compétitions européennes. Son expertise et sa passion pour ce sport l’avaient rapidement imposé comme une figure respectée du basket normand.

L’architecte de la renaissance du Caen Basket Calvados

En 2013, Thierry Godfroy décide de relever un nouveau défi : relancer le Caen Basket Calvados qui végétait alors en Nationale 2 masculine (NM2). Grâce à ses réseaux et son expérience, il parvient à convaincre des partenaires financiers de le suivre dans cette aventure ambitieuse. Une vision qui s’avérera payante douze ans plus tard.

« Je suis arrivé au club il y a trois ans et j’ai d’abord beaucoup appris à ses côtés », souligne avec émotion Loïc Adriaenssens. « J’ai découvert ce modèle qu’il a développé, c’est une récolte quelque part, là où est le CBC aujourd’hui, au niveau auquel il joue et au niveau auquel il pourrait jouer demain. Malheureusement Thierry ne le verra pas ».

Sous l’impulsion de Thierry Godfroy, le club caennais a effectivement retrouvé sa place dans le cœur des supporters. La saison dernière, le CBC a joué l’ensemble de ses matchs à guichets fermés dans le nouveau Palais des Sports, témoignage de cette renaissance réussie.

Un héritage à perpétuer dans la discrétion

Homme discret qui n’aimait pas les podiums selon les mots de Loïc Adriaenssens, Thierry Godfroy laisse derrière lui un héritage considérable. Le président actuel du Caen Basket Calvados promet de lui rendre hommage de manière digne : « C’est encore trop tôt pour savoir ce que nous allons faire, on va prendre le temps de réfléchir à comment honorer Thierry avec la grande famille du CBC, probablement pas qu’une seule fois. Nous devons être dignes de son héritage. »

La disparition de Thierry Godfroy marque la fin d’une époque pour le basket normand, mais son œuvre perdurera à travers la dynamique qu’il a insufflée au Caen Basket Calvados.