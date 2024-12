Décevant en Turquie, l’ancien limougeaud Simi Shittu va pourtant découvrir la BCL

Les saisons se suivent et se ressemblent pour Simisola Shittu (2,08 m, 25 ans)… Le 20 décembre 2023, après avoir été coupé par Limoges, il signait en Grèce. Bis repetita le 20 décembre 2024, avec l’officialisation de son retour en Grèce !

Cette fois, c’est en Turquie que le Canadien n’a pas su se pérenniser, particulièrement neutre statistiquement sous les couleurs de Merkezefendi (2,9 points et 2,9 rebonds). Embauché par le Promitheas Patras, actuel 3e du championnat grec, l’ancien intérieur du CSP (6,6 points à 45%, 4,7 rebonds et 1,1 contre en 14 matchs en 2023) pourra toutefois un championnat qu’il apprécie (9,9 points à 56% et 5,3 rebonds la saison dernière avec le Kolossos Rhodes). Et même s’offrir une petite promotion dans sa carrière, puisqu’il disputera une Coupe d’Europe pour la toute première fois ! En play-in de la Champions League, Patras a rendez-vous avec un gros morceau, le Pinar Karsiyaka Izmir.