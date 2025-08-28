Dee Bost poursuit son tour du monde du basket et signe au Brésil

Après la France, la Lituanie, le Monténégro, la Pologne, la Turquie, la Russie, l’Espagne, le Venezuela, Porto Rico, le Qatar, l’Iran et la Libye, le meneur bulgaro-américain Dee Bost (1,90 m, 35 ans) poursuit sa carrière de basketteur au Brésil en s’engageant avec Flamengo.

Au-delà de parcourir le monde à la recherche de nouveaux challenges, le meneur a brillé notamment avec Monaco, où il a gagné l’EuroCup en 2021, mais aussi avec Strasbourg, l’ASVEL ou encore les Metropolitans 92, entre 2017 et 2024. Depuis son départ de l’Île-de-France, Bost a joué en Iran et au Qatar, avec un passage éclair en Espagne, avant de s’engager en fin de saison dernière en Libye avec l’Al Ittihad Tripoli, dont il était le meilleur passeur.

Au Brésil, Dee Bost trouve un challenge intéressant, bien qu’exotique. En effet, Flamengo est compétitif sur la scène continentale et vient de remporter la Basketball Champions League Americas 2024-2025. Il devra contribuer au maintien du club carioca dans ces hautes sphères tout en retrouvant les sommets nationaux. Le club de Rio de Janeiro n’a plus remporté le championnat brésilien depuis 2021, ni le championnat régional de Rio depuis 2023.