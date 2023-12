Défait dans sa finale contre Tenerife, Cholet devra jouer le play-in

Basketball Champions League - Face à Tenerife, Cholet avait son destin en main. Au terme d'une rencontre accrochée, CB s'est incliné (80-87) et doit finalement se contenter de la 2e place du groupe, synonyme de play-in.

Dans une rencontre où le vainqueur obtenait sa qualification directe pour le top 16 de la Ligue des Champions, Cholet a failli face à Tenerife. À la Meilleraie, CB a livré une prestation honorable mais a dû céder une nouvelle fois face aux Espagnols après le match aller. Deuxième à l’issue des phases de groupes, le club des Mauges disputera un play-in au meilleur des trois matchs et avec l’avantage du terrain en janvier. Il faudra attendre ce mercredi pour connaître son adversaire (Ludwigsburg ou Szczecin).

Cholet a tenu tête à Tenerife

Toute la soirée, Cholet a pourtant entrevu la qualification directe, tant les joueurs de Laurent Vila ont rivalisé avec l’équipe espagnole, l’une des favorites de la compétition. En première période, CB a pu compter sur l’efficacité de Emmanuel Nzekwesi (16 points en 14 minutes)) et l’adresse extérieure de Tidjane Salaün (18 points dont 4/5 de réussite à 3-points) pour finir devant à la pause (42-40, 20′) au prix d’un gros 2e quart-temps (30-18).

🎥 This is the perfect camera/shooter/basket alignment for you to enjoy this 𝐂𝐫𝐚𝐢𝐠 𝐑𝐚𝐧𝐝𝐚𝐥𝐥 𝐈𝐈 rainbow buzzer-beater 😮‍💨#BasketballCL | @CB_officiel pic.twitter.com/zGp04eZ0FS — Basketball Champions League (@BasketballCL) December 19, 2023

Par la suite, Cholet s’est plutôt appuyé sur son jeune pivot Neal Sako (12 points et 9 rebonds). Mais face à l’adresse espagnole (17/35 à 3-points), déjà diabolique lors du match aller mais avec un Sasu Salin cette fois muet (1 point), Cholet a constamment couru après le score dans les dernières minutes (73-79, 36′). Sur une nouvelle balle perdue de Craig Randall II (10 points, 5 passes décisives et 3 ballons perdus), Tenerife a converti deux nouvelles flèches longue-distance et s’est assuré, en plus du gain de la partie, la qualification directe pour le top 16 de la BCL. Cholet jouera ainsi sa survie dans la compétition dès le début de la nouvelle année dans un affrontement au meilleur des trois matchs.

