Deng Adel quitte Boulazac et retourne en Australie

C’est fini entre Deng Adel (2,01 m, 27 ans) et Boulazac. L’Australo-soudanais part après une saison dans le club du Périgord. Celui qui avait connu cinq équipes en deux saisons avant son arrivée au BBD a livré un bon exercice à Boulazac avec 8,3 points, 3,1 rebonds et 1,6 passe décisive en 23 minutes de jeu en moyenne.

Plutôt efficace en quart de finale des playoffs de Pro B contre Champagne Basket, notamment au match retour, il n’avait ensuite pas su peser dans le dernier carré, face à Vichy puis La Rochelle. L’ancien joueur des Cleveland Cavaliers en NBA a décidé de faire son retour en Australie, où il a déjà évolué au cours de la saison 2020-2021 avec les Illawara Hawks. La saison prochaine, Deng Adel jouera sous les couleurs de Brisbane Bullets.

