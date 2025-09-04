Recherche
EuroLeague

« Des papillons dans le ventre » pour T.J. Shorts lors de ses premiers pas avec le Panathinaïkos

EuroLeague - Après deux saisons incroyables à Paris, T.J. Shorts a rejoint l'un des grands d'Europe cet été, le Panathinaïkos. Le MVP des dernières finales de Betclic ELITE a fait ses premiers pas avec sa nouvelle équipe, fin août.
00h00
Crédit photo : Panathinaïkos BC

« J’ai plutôt l’impression d’avoir des papillons dans le ventre, car je connais l’ambiance et l’énergie qui règnent ici. » Comme dans une histoire d’amour naissante, T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans) s’est visiblement senti tout penaud au moment de découvrir les arcanes du Panathinaïkos. Signataire d’un contrat lucratif de deux saisons avec le club athénien, le meneur de jeu s’est confié après ses premiers pas chez les Verts.

« J’apprends l’histoire du Panathinaïkos »

Sans discréditer la récente mais déjà riche histoire du Paris Basketball, à laquelle T.J. Shorts a largement contribué, celle du Panathinaïkos, institution du basket grec et européen, vous fait rentrer dans une tout autre dimension.

« Je suis heureux de faire partie de cette équipe et chaque fois que j’entre dans les vestiaires, j’apprends l’histoire du Panathinaikos », explique-t-il dans des propos rapportés par Basket News. « Je me sens optimiste quant aux objectifs de la nouvelle saison. Je suis impatient de commencer. »

Après avoir tout gagné en France (championnat, Coupe de France et Leaders Cup), ainsi sur que les scènes européennes de second plan (BCL et EuroCup), T.J. Shorts aura forcément comme ambition de remporter l’EuroLeague avec l’un des membres du dernier Final Four. Et peut-être aussi l’envie de rafler le MVP de la compétition, lui qui a terminé sur le podium la saison dernière pour son exercice rookie.

« Où que j’aille, les objectifs sont les mêmes : remporter des titres », appuie-t-il. « Où que j’aille, l’objectif est de gagner autant de matchs que possible, et cela ne changera pas maintenant que je suis ici. Même philosophie, même énergie, même confiance en moi pour venir ici et gagner des titres. »

Son duo avec Kendrick Nunn, complété par le défenseur Jerian Grant sur les lignes arrières avec un Mathias Lessort dans la peinture, place forcément le Panathinaïkos parmi les favoris pour le titre en EuroLeague.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
