Killian Hayes et Olivier Sarr vont repasser par la case G-League

Recalés au terme de la dernière présaison NBA, respectivement par Cleveland et Toronto, Killian Hayes (1,96 m, 24 ans) et Olivier Sarr (2,08 m, 26 ans) vont tenter d’entretenir leur rêve américain en G-League.

Hayes, même schéma qu’en 2024

Comme l’an dernier, avec Brooklyn à l’époque, l’ancien meneur des Detroit Pistons va repasser par l’antichambre de la NBA. Faute d’avoir convaincu les Cavaliers (4 points à 29% et 1,3 passes décisives lors des rencontres de préparation), le fils de DeRon Hayes figure, comme attendu, dans l’effectif du Canton Charge pour le camp d’entraînement.

Performant avec les Long Island Nets la saison dernière pour sa découverte de la G-League (17,2 points à 46,2%, 5,5 rebonds, 7,4 passes décisives et 2,1 interceptions), il avait réussi à s’offrir un contrat de dix jours en NBA avec Brooklyn en février. Dans l’anonymat de la G-League, Killian Hayes devra donc espérer qu’une nouvelle fenêtre s’ouvre quelque part dans la grande ligue, afin d’avoir une nouvelle chance en NBA.

PROFIL JOUEUR Killian HAYES Poste(s): Meneur Taille: 196 cm Âge: 24 ans (27/07/2001) Nationalités: Stats 2024-2025 / G League PTS 17,2 #122 REB 5,5 #171 PD 7,4 #16

Sarr, retrouver le rythme avec les Raptors 905

Quant à Olivier Sarr, lui figure, sans surprise, dans le roster des Raptors 905, l’équipe G-League de Toronto. Après plus de 500 jours sans jouer, suite à une rupture du tendon d’Achille, le natif de Niort avait renoué avec la compétition sous les couleurs de la franchise canadienne lors de la présaison (2,5 points et 2,2 rebonds en 10 minutes par match). L’occasion, notamment, de signer un buzzer beater face aux Wizards de son jeune frère, Alexandre Sarr.

Olivier Sarr connait particulièrement bien la G-League. Entre 2021 et 2024, il a effectué de nombreux aller-retours entre le Thunder et le Blue à Oklahoma City, pour 11 points, 8,9 rebonds et 1,5 contre de moyenne en 53 matchs de G-League.

Pour l’instant, ils ne sont que trois Français officiellement enregistrés en G-League pour la saison 2025/26 : les deux cités ici, ainsi qu’Adama Bal, drafté en 4e position samedi par Grand Rapids et envoyé à Westchester.