[Vidéo] Le nouveau festival de Nadir Hifi à Belgrade, auteur de son 8e match d’affilée à plus de 20 points

Plus que jamais, Nadir Hifi est le meilleur scoreur de l’EuroLeague (22,8 points par match). En six matchs, l’ancien pensionnaire de Nationale 3 (avec la réserve de la SIG Strasbourg) compte déjà 15 points de plus que son premier poursuivant, Carsen Edwards, et 17 que le troisième, son coéquipier chez les Bleus, Timothé Luwawu-Cabarrot.

Vendredi, l’ancien prospect du Portel a encore épaté l’Europe sur le parquet du Partizan Belgrade, portant le Paris Basketball vers une large victoire (101-83) avec ses 21 points sans déchet (8/11 aux tirs, 3/5 à 3-points). Il y a ajouté 6 rebonds, 4 passes décisives et 1 interception en seulement 22 minutes.

Nadir Hifi, Partizan Mozzart Bet Belgrade karşısında sahnedeydi! 🎭 21 sayı | 6 ribaund | 4 asist | 29 verimlilik puanı pic.twitter.com/fDAMIiJxdZ — EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) October 25, 2025

Désormais leader incontesté de l’équipe de la capitale, Nadir Hifi est lancé dans une invraisemblable série. L’enfant d’Illkirch-Graffenstaden n’est plus descendu sous la barre des 20 points depuis la première journée de Betclic ÉLITE et reste sur huit sorties d’affilée à 20 unités, ou plus. Le tout sans jamais avoir dépassé les 25 minutes de jeu ! Avant la passe de neuf ce dimanche à Chalon-sur-Saône ?