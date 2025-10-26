Recherche
EuroLeague

[Vidéo] Le nouveau festival de Nadir Hifi à Belgrade, auteur de son 8e match d’affilée à plus de 20 points

EuroLeague - Pour la huitième fois d'affilée, Nadir Hifi a dépassé les 20 points vendredi à Belgrade. Retrouvez les highlights de son nouveau carton contre le Partizan.
00h00
[Vidéo] Le nouveau festival de Nadir Hifi à Belgrade, auteur de son 8e match d’affilée à plus de 20 points

Nadir Hifi n’est plus descendu sous la barre des 20 points depuis le 27 septembre !

Crédit photo : Julie Dumélié

Plus que jamais, Nadir Hifi est le meilleur scoreur de l’EuroLeague (22,8 points par match). En six matchs, l’ancien pensionnaire de Nationale 3 (avec la réserve de la SIG Strasbourg) compte déjà 15 points de plus que son premier poursuivant, Carsen Edwards, et 17 que le troisième, son coéquipier chez les Bleus, Timothé Luwawu-Cabarrot.

Le podium des meilleurs scoreurs de l’EuroLeague, avec un Hifi largement en tête

Vendredi, l’ancien prospect du Portel a encore épaté l’Europe sur le parquet du Partizan Belgrade, portant le Paris Basketball vers une large victoire (101-83) avec ses 21 points sans déchet (8/11 aux tirs, 3/5 à 3-points). Il y a ajouté 6 rebonds, 4 passes décisives et 1 interception en seulement 22 minutes.

Désormais leader incontesté de l’équipe de la capitale, Nadir Hifi est lancé dans une invraisemblable série. L’enfant d’Illkirch-Graffenstaden n’est plus descendu sous la barre des 20 points depuis la première journée de Betclic ÉLITE et reste sur huit sorties d’affilée à 20 unités, ou plus. Le tout sans jamais avoir dépassé les 25 minutes de jeu ! Avant la passe de neuf ce dimanche à Chalon-sur-Saône ?

La folle série de Nadir Hifi
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Commentaires

rix75
Je lui tire mon chapeau.
