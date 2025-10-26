Recherche
ELITE 2

La JA Vichy surclasse Aix-Maurienne et signe une 16e victoire consécutive à domicile, Dounia Issa « fier des garçons »

Elite 2 - La JA Vichy a dominé Aix-Maurienne (97-75) ce vendredi au Palais des Sports Pierre-Coulon. Toujours invaincue à domicile depuis dix mois, l’équipe de Dounia Issa confirme son excellent début de saison en Élite 2. De quoi rendre fier l'entraîneur thermal.
00h00
La JA Vichy surclasse Aix-Maurienne et signe une 16e victoire consécutive à domicile, Dounia Issa « fier des garçons »

Vichy enchaine les succès sous les yeux de son entraîneur Dounia Issa

Crédit photo : JA Vichy / Alain Cheneviere

La JA Vichy poursuit son incroyable série à domicile. Opposée à Aix-Maurienne vendredi soir, une équipe en forme ces dernières semaines, la JAV a de nouveau imposée sa loi à Pierre-Coulon (97-75), pour décrocher sa sixième victoire de la saison et sa seizième consécutive sur son parquet. Une performance qui assoit un peu plus le club bourbonnais parmi les prétendants aux premières places du championnat d’Élite 2.

– Journée 7

En maîtrise du début à la fin

Les hommes de Dounia Issa n’ont jamais tremblé. Dès les premières minutes, la JA Vichy a pris les commandes du match, s’appuyant sur une défense solide, de l’adresse à longue distance et un collectif bien huilé. L’écart s’est rapidement creusé, atteignant la dizaine de points dès la mi-temps (49-41). En face, Aix-Maurienne n’a jamais trouvé la solution pour stopper la dynamique vichyssoise. Au coude à coude dans le troisième quart temps, le club savoyard a totalement déjoué dans le dernier acte (27-14), incapable de résister au défi physique des Bourbonnais qui ont notamment pu compter encore une fois sur un Jordan Shepherd taille patron. Résultat – 22 avant le retour en Savoie.

LIRE AUSSI

Dounia Issa « fier » de ses garçons

Une victoire qui donne le sourire à l’entraîneur Dounia Issa. « Fier » de ses garçons, le technicien thermal appelle à rester humble et ajoute que pour lui « il y a deux classements qui comptent mi-saison et fin de saison quand on a joué tout le monde ». En attendant la JAV régale et roule en haut de la division pour la troisième saison consécutive.

Une forteresse toujours imprenable à Pierre-Coulon

Depuis dix mois, aucune équipe n’est venue s’imposer au Palais des Sports Pierre-Coulon. Ce nouveau succès porte à 16 la série d’invincibilité de la JA Vichy à domicile, symbole d’une véritable forteresse. Le public, une fois encore nombreux (plus de 2 900 spectateurs), a pu apprécier la maîtrise des siens et la constance d’un groupe qui affiche une belle maturité collective. Les Vichyssois – 3e d’Elite 2 – tenteront d’enchaîner dès mardi, toujours à domicile, face à Châlons-Reims (14e et qui reste sur 2 revers de rang), pour poursuivre cette belle dynamique, conforter leur place en haut du classement et signer un 17e succès de rang.

