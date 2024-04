Destiny Slocum vers Basket Landes

Alors que Basket Landes s’apprête à jouer le match retour de la demi-finale des quarts de finale de playoffs LFB, en coulisses le club a déjà avancé sur son effectif 2024-2024.

Leïla Lacan s’est déjà engagée et elle devrait partager la ligne arrière avec Destiny Slocum (1,70 m, 26 ans). Selon nos informations, la meneuse étasunienne pourrait faire son retour en France après avoir joué à Landerneau en 2021-2022 (10 matches) et Toulouse en 2022-2023 (5 matches). Elle passerait un cap puisqu’elle rejoindrait l’un des poids lourds de la Ligue Féminine de Basket.

Native de Boise dans l’Idaho, Destiny Slocum a partagé son cursus NCAA entre Maryland, Oregon State et Arkansas avant d’être draftée en 14e position en 2021 par les Las Vegas Aces. En WNBA, elle a joué pour les Aces (6 minutes sur 21 matches de saison régulière) puis le Dream d’Atlanta en 2022 (3 rencontres) et Phoenix en 2023 (seulement deux matches). En parallèle, elle a évolué à Kayseri (18,2 points à 41,5% de réussite aux tirs, 4,2 rebonds et 5,2 passes décisives en 37 minutes en EuroCup) ainsi qu’au Botaş Spor Kulübü en Turquie, à Landerneau (11,1 points, 3,5 rebonds et 2,2 passes décisives en 26 minutes de jeu) et Toulouse en LFB.

Deux matches d’EuroLeague face à Basket Landes

La championne du monde U19 2015 sort d’une saison en Hongrie avec le club de Györ. Elle a croisé la route de Villeneuve d’Ascq et… Basket Landes en EuroLeague. A ce niveau, elle s’est illustrée avec 12,6 points à 40,9% de réussite aux tirs (dont 45,1% à 3-points), 3 rebonds et 5,1 passes décisives pour 13,2 d’évaluation en 34 minutes. Face à Basket Landes, Destiny Slocum avait brillé à l’aller (26 points à 10/18 aux tirs, dont 5/9 à 3-points, 3 rebonds et 4 passes décisives pour 28 d’évaluation en 37 minutes) dans une victoire de Györ 79 à 66. Au retour, elle n’avait pas pu empêcher la défaite hongroise (83-75) malgré ses 13 points à 4/8 et 7 passes décisives en moins de 27 minutes.