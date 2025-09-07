Recherche
À l’étranger

Deux ans après la fin de son cursus en NCAA, Pierre-Gabriel Gouffran rejoint Aridane et reste en quatrième division espagnole

Formé en Floride dans le circuit universitaire américain, Pierre-Gabriel Gouffran signe au C.B. Aridane. L'ailier-fort français de 24 ans, passé par Morvedre la saison dernière, apporte son expérience de la Tercera FEB à sa nouvelle équipe espagnole.
00h00
Deux ans après la fin de son cursus en NCAA, Pierre-Gabriel Gouffran rejoint Aridane et reste en quatrième division espagnole

L’intérieur français Pierre-Gabriel Gouffran signe dans un nouveau club de quatrième division espagnole.

Crédit photo : State College of Florida

Le C.B. Aridane a officialisé l’arrivée de Pierre-Gabriel Gouffran (2,03m, 24 ans) pour la saison 2025-2026. L’ailier-fort français vient renforcer l’effectif de cette formation évoluant en Tercera FEB, après une saison convaincante du côté de Morvedre.

Des statistiques prometteuses en Tercera FEB

Pierre-Gabriel Gouffran arrive en Espagne avec un bagage solide acquis lors de la saison 2024-2025. Sous les couleurs du CB Morvedre, le natif de Québec s’est montré particulièrement efficace dans le secteur intérieur, compilant des moyennes de 12,8 points et 9,8 rebonds par match en 12 rencontres disputées.

Ces performances lui ont permis d’afficher une évaluation moyenne de 10,3, témoignant de son impact constant sur les parquets de Tercera FEB. Au total, l’intérieur français a inscrit 153 points et capté 118 rebonds en 314 minutes de jeu, démontrant sa polyvalence et sa régularité.

Un parcours entre États-Unis et Espagne

Diplômé du State College of Florida en 2022, Pierre-Gabriel Gouffran entame sa quatrième saison en tant que joueur professionnel. Son passage par le système universitaire américain lui a permis d’acquérir une solide formation basketballistique avant de se lancer dans sa carrière européenne.

Le joueur français, né le 22 avril 2001, apporte à Aridane son expérience du championnat espagnol et sa capacité à dominer dans la raquette. Avec ses 2,03m et son gabarit de 104kg, il représente une option intéressante pour renforcer le secteur intérieur de sa nouvelle équipe.

Cette signature s’inscrit dans la continuité de son développement en Espagne, où il semble avoir trouvé ses marques après son passage par Morvedre. Aridane mise sur ce profil pour apporter de la consistance à son jeu intérieur lors de la prochaine saison de Tercera FEB.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
