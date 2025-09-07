Recherche
NM1

Bigflo et Oli présentent les contours du Toulouse Basket-Ball Club : « On est à 100% impliqués »

NM1 - À une dizaine de jours de débuter sa saison 2025/2026 en troisième division, le Toulouse Basketball-Club a vu Bigflo et Oli, parmi ses principaux investisseurs et tête d'affiche médiatiques, préciser dans un point presse leur vision et les ambitions du club.
|
00h00
Bigflo et Oli présentent les contours du Toulouse Basket-Ball Club : « On est à 100% impliqués »

BigFlo et Oli présentent le nouveau maillot (désigné par eux) avec Fabien Conté et Patrick Bayol

Crédit photo : La Dépêche du Midi

L’affaire avait fait grand bruit au moment où elle a été dévoilée fin juillet. Un renouveau du basket toulousain insufflé par quatre personnalités de la ville (le nageur Léon Marchand, le rugbyman Antoine Dupont, et les rappeurs BigFlo et Oli), transformant le Stade Toulousain Basket en Toulouse Basket-Ball Club, avec pour but « créer une communauté autour du club, sur Toulouse et au-delà. » Un gros projet médiatique et sportif, pour monter le basket au niveau des autres sports de la ville. L’objectif annoncé par le Président de la SAS Fabien Conté ? « Évoluer en Élite 2 d’ici 2 à 3 ans, puis en Betclic Élite d’ici 5 à 6 ans. »

LIRE AUSSI

 

 

Redorer l’image du basket à Toulouse

Mais une dizaine de jours plus tard, la révélation par Actu Toulouse des sommes engagées par les quatre jeunes hommes est venue refroidir les ardeurs de tout le monde : moins de 45 000 €. Un mois et demi plus tard, les deux rappeurs BigFlo et Oli ont donné un point presse dans la ville rose pour expliquer les sommes engagées et préciser les contours de ce qu’ils comptent apporter au projet. Leurs propos ont été rapportés par La Dépêche du Midi et Actu Toulouse :

« Notre apport est surtout créatif, on n’a pas débarqué avec plusieurs millions en mode “let’s go”. On est super contents de ramener dans ce projet notre sensibilité d’artiste, notre communauté et la lumière qui est sur nous en ce moment. On veut que les jeunes puissent porter ce blason avec envie, avec fierté. Le kiff ultime pour nous, c’est que les Toulousains se l’approprient, qu’ils aient cette envie de le porter pour aller boire un verre, pour aller à la fac…

En joli bonus, nos amis Antoine Dupont et Léon Marchand sont de la partie et on est très contents de former les quatre Avengers de Toulouse [rires]. On a proposé de s’occuper de tout ce qui est direction artistique et consulting. La partie sportive reviendra aux pros et à Antoine et Léon, qui s’occuperont de la rigueur et de la performance… C’est vraiment notre demande et cela change tout. On est à 100% impliqués »

Créer ce type d’engouement, les deux rappeurs toulousains, qui sont aussi entrepreneurs, savent faire. Ils ont un vrai impact sur les jeunes de leur ville. À l’image de leur Rose Festival, où tout le monde est encouragé à porter les maillots du Toulouse Football Club ou du Stade Toulousain Rugby. Ceux du Toulouse Basket-Ball Club seront peut-être les suivants, puisqu’ils ont été présentés lors de ce point presse. La couleur bordeaux est à l’honneur dans ce maillot sponsorisé par Adidas. Dans tous les cas, ils ont promis des actions fortes sur les réseaux sociaux pour renforcer la popularité du club.

Des ambitions sportives réalisables ?

Reste à voir si cela se traduira par des résultats sportifs. Les nouvelles recrues de l’été (Louis Marnette, Robin Pluvy, Raphaël Djasrambaye, Eddy Djedje, Ali Ali, Felix De Almeida, Hugo Minnig, René-Charles Louis-Thérèse) vont avoir une certaine pression inédite au moment d’aborder leur saison en NM1. Beaucoup d’yeux seront rivés sur eux étant donné que Toulouse reste la 4e ville la plus peuplée de France.

Dans une interview à La Dépêche, le nouveau coach Romain Tillon (43 ans), rapatrié de Feurs, explique « vouloir construire un socle solide » pour ce projet « excitant et ambitieux. » Cela passera par « une équipe jeune », avec « de l’envie, du dynamisme » et « l’envie de proposer un joli spectacle aux Toulousains. ».Il confirme en tout cas les objectifs de montée en Élite 2 dans deux ou trois ans, et en Betclic Élite dans cinq ou six. « Il y aura des équipes un peu mieux armées que nous en NM1, mais on compte déjouer quelques pronostics… On a une équipe pour rivaliser avec beaucoup de monde et faire une belle saison. »

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
