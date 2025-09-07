Recherche
EuroBasket masculin

Svetislav Pesic analyse la défaite surprise de la Serbie face à la Finlande à l’EuroBasket 2025

EuroBasket - Le sélectionneur serbe Svetislav Pesic revient sur l'élimination choc de son équipe au premier tour des phases finales. La Finlande a créé la sensation en s'imposant 92-86 contre les favoris pour le titre à Riga.
00h00
Svetislav Pesic analyse la défaite surprise de la Serbie face à la Finlande à l’EuroBasket 2025

La Serbie de Svetislav Pešić est déjà éliminée de l’EuroBasket 2025

Crédit photo : Julie Dumélié

La Serbie rentre à la maison plus tôt que prévu. Éliminée dès le premier tour des phases finales par la Finlande (92-86), l’équipe de Svetislav Pesic a vécu un véritable cauchemar à Riga. Le sélectionneur serbe n’a pas caché sa déception après cette défaite qui constitue la plus grosse surprise du tournoi jusqu’à présent.

Le rebond offensif, clé de la victoire finlandaise

Pour Svetislav Pesic, les raisons de cette élimination sont claires : « Nous n’avons pas trouvé de solution au rebond défensif. Nous avons perdu le match contre la Finlande parce qu’ils ont marqué 92 points malgré des pourcentages de tir modestes. Ils ont pris 20 rebonds offensifs, et nous n’avons pas pu contrer cela, ce qui leur a donné confiance. La plupart de leurs 3-points sont venus juste après ces rebonds. »

Le technicien serbe a souligné l’impact psychologique de cette domination au rebond : « Même quand nous avions une chance de prendre le contrôle et de gagner, ils continuaient à prendre des rebonds offensifs. Félicitations à la Finlande — ils ont joué un excellent match, et nous n’avons répondu d’aucune façon, surtout pas avec de l’énergie. »

Des circonstances difficiles mais pas d’excuses

Malgré les difficultés rencontrées par son équipe, Pesic refuse de chercher des excuses : « Nous n’étions pas à ce niveau — c’est ce qui manquait. Plusieurs joueurs jouaient blessés ce soir, un virus a touché notre équipe et Nikola Jovic avait des problèmes et ne s’était pas du tout entraîné sauf ce matin. Ce n’est pas une excuse, et nous ne cherchons pas de raisons. »

L’entraîneur de 76 ans a analysé la dynamique du match : « Au deuxième quart-temps, nous avons trouvé l’équilibre — ils n’ont marqué qu’1 tir sur 10 à 3-points, n’ont pris que deux rebonds offensifs, et nous avons gagné ce quart-temps 24-16. C’était, d’une certaine manière, la clé. Après cela, nous n’avons pas pu le reproduire, et cela a mené à la défaite. »

Pesic a conclu avec philosophie : « On ne perd jamais un match pour une seule raison. Nous avions une énorme opportunité devant nous, l’EuroBasket. Les attentes étaient très élevées, qu’elles soient réalistes ou non n’est pas la question. Nous n’avons pas profité de notre chance, et c’est comme ça que c’est arrivé. »

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Serbie
Serbie
Suivre
Finlande
Finlande
Suivre
