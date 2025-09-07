Recherche
WNBA

Dernière bataille à domicile pour les Valkyries de Salaün-Rupert-Leite avant leur délocalisation à San Jose

WNBA - Pour leur dernier match à San Francisco avantla délocalisation pour le premier tour des playoffs, les Golden State Valkyries et ses 3 Françaises ont bataillé contre la meilleure équipe de WNBA (défaite 72-78). Le Connecticut Sun de Rachid Meziane a remporté une belle victoire contre Phoenix (87-84), avec 14 points de Leïla Lacan.
00h00
Dernière bataille à domicile pour les Valkyries de Salaün-Rupert-Leite avant leur délocalisation à San Jose

Les Valkyries ont profité de leur dernière (?) au Chase Center, malgré la défaite

Crédit photo : © John Hefti-Imagn Images

A-t-on vu le dernier match de la saison des Golden State Valkyries au Chase Center de San Francisco et devant leur bouillant public du Ballhalla ? La nouvelle franchise WNBA, déjà qualifiée pour les playoffs dans un exploit jamais fait dans l’histoire, a aussi battu le record d’affluence en WNBA cette saison. Plus de 18 000 fans en moyenne, pour un total de 397 408 au total sur la saison, dépassant de plus de 50 000 ses concurrents. Le choix de la grande salle du Chase Center (aussi celle des Golden State Warriors) s’est avéré payant.

Mais une grande salle comme celle-ci est aussi sujette à d’autres événements d’ampleur, qui créent des embouteillages sur le calendrier. C’est ainsi que le seul match à domicile du premier tour des playoffs des Valkyries va être délocalisé à… San Jose, à un peu moins de 100 kilomètres de là. « Un conflit pré-existant de programmation est invoqué » dans le communiqué de la franchise.

Salaün et Rupert au combat

Les joueuses en violet pourraient donc avoir vécu leur dernière de la saison à domicile, si elles ne passent pas le premier tour des playoffs. Leurs deux derniers matchs de saison régulière seront en effet joués à l’extérieur. La tâche n’était pas facile face à la meilleure équipe de la saison, les Minnesota Lynx, qui ont mis une distance à tous leurs concurrents. Les Valkyries ont pourtant livré bataille (score final 72-78), à l’image des Tricolores Iliana Rupert (1,94 m, 24 ans) et Janelle Salaün (1,88 m, 24 ans) qui ont toutes les deux joué 34 minutes et marqué 15 points. Dans ce match physique et serré, leurs trois tirs primés chacune ont failli amener leur équipe vers l’exploit. Notamment celui de Rupert à 1 minute 15 du terme pour ramener les Valkyries à 3 points (69-72). Elles ont aussi fait les efforts défensifs nécessaires.

Janelle SALAÜN
Janelle SALAÜN
15
PTS
8
REB
2
PDE
Logo WNBA
GOL
72 78
MIN

Mais l’expérience des finalistes de la dernière saison a fait la différence, notamment dans la gestion des fautes et des pertes de balle dans le money-time. Surtout celle de la favorite pour le titre de MVP Napheesa Collier, avec 20 points et 5 rebonds. Flamboyante lors du dernier match qualificatif pour les playoffs, Carla Leite (1,75 m, 21 ans) a été plus en dedans, marquant 0 point à 0/2 aux tirs, et -9 de plus/minus. Les Valkyries avaient déjà rempli leur objectif en se qualifiant pour les playoffs. Leurs deux derniers matchs à l’extérieur (à Seattle puis Minnesota) décideront de leur place finale et de leurs futurs adversaires.

Iliana DOSSOU-YOVO RUPERT
Iliana DOSSOU-YOVO RUPERT
15
PTS
6
REB
2
PDE
Logo WNBA
GOL
72 78
MIN

Le Connecticut Sun confirme sa résurgence

L’autre match de la soirée, disputé à 19h heure française, a consacré le Connecticut Sun (11e) contre le Phoenix Mercury (4e). Encore une performance très intéressante des joueuses de Rachid Meziane, qui montrent un nouveau visage depuis la mi-saison malgré leur élimination précoce dans la course aux playoffs. L’équipe est désormais compétitive, comme le prouve cette nouvelle victoire à domicile (87-84). Leïla Lacan (1,80 m, 21 ans) a montré toutes ses qualités de pénétration en marquant 14 points à 4/9 aux tirs et 6/6 aux lancers-francs.

Leila LACAN
Leila LACAN
14
PTS
1
REB
0
PDE
Logo WNBA
CON
87 84
PHO

Migna Touré (1,83 m, 30 ans) a ajouté 3 points à 1/3 aux tirs en 7 minutes. Son temps de jeu est constant depuis la blessure de sa compatriote Bria Hartley. En face, la franco-camerounaise Monique Akoa-Makani (1,79 m, 24 ans) a marqué 7 points à 3/6 et distribué 4 passes décisives en 18 minutes. Le Mercury s’est fait surprendre alors qu’il doit assurer l’avantage du terrain pour les playoffs.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
