WNBA

Janelle Salaün et Carla Leite emmènent Golden State en playoffs : « Elles méritent d'être dans la All-Rookie Team »

WNBA - Les rookies Janelle Salaün et Carla Leite ont été décisives dans la dernière victoire des Valkyries, qui leur a permis de valider leur ticket pour les playoffs. Leur coéquipière Veronica Burton a lancé en conférence de presse le débat de leur éventuelle place dans la All-Rookie Team de fin de saison.
00h00
Janelle Salaün et Carla Leite emmènent Golden State en playoffs : « Elles méritent d'être dans la All-Rookie Team »

Salaün et Leite brillent dans cette équipe surprise des Valkyries

Crédit photo : © Kirby Lee-Imagn Images

C’est la première équipe d’expansion à réussir à se qualifier pour les playoffs dès sa première année en WNBA. Après leur dernière victoire contre les Dallas Wings (84-80), les Golden State Valkyries ont officiellement validé leur ticket pour les phases finales, à six jours de la fin de saison régulière. Le tout devant leur public du “Ballhalla” en feu au Chase Center de San Francisco. La fête était belle, pour ces fans de cette salle tant habituée aux succès des Golden State Warriors (depuis 2019).

Salaün et Leite au rendez-vous

Deux Françaises ont été grandes artisanes de cette victoire : Janelle Salaün (1,88 m, 24 ans) et Carla Leite (1,75 m, 21 ans), co-élues joueuses du match par les Valkyries. La première avec 19 points et 6 rebonds en 37 minutes, la seconde avec 15 points et 5 passes décisives en sortie de banc, mais surtout un énorme boost apporté en seconde période alors que son équipe était menée d’une dizaine de points (+28 de plus/minus au final). C’est donc logiquement qu’elles ont été invitées ensemble à la conférence de presse d’après-match. Ce qui arrive d’ailleurs souvent, puisque Salaün doit généralement traduire à Leite les questions en anglais. Elles ont pu parler de leur saison rookie en général :

Janelle Salaün après une question sur leur saison rookie commune avec Carla Leite :

« Cette saison n’a pas été facile, parce que c’est notre première. Il y a forcément eu beaucoup de nouvelles choses. Et chacun à notre rythme on a dû s’y habituer. On continue à apprendre, on continue à grandir. Parce que ce n’est que le début pour nous, surtout pour elle [Carla Leite] qui a un très haut potentiel. C’est super de jouer avec elle, de vivre ça ensemble, et aussi avec « V » [eronica Burton], la future MIP… »

Veronica Burton après une question à propos de Carla Leite, du point de vue d’une meneuse :

« C’est super de les voir évoluer. Concernant Carla, je l’ai vu dès le premier jour du camp d’entraînement. Elle est indéfendable. Je le crois vraiment, parce que j’ai essayé de défendre sur elle, et ce n’est pas facile. Quand elle commence à prendre chaud, c’est vraiment difficile pour n’importe quelle équipe de défendre sur elle, parce que c’est une menace aux trois niveaux et une passeuse phénoménale.

C’est d’autant plus fort de performer dans un moment si important de la saison en tant que rookie. Ça témoigne de son talent, de son mental et de sa confiance. Je pense qu’elles devraient toutes les deux [Leite et Salaün] être dans la All-Rookie Team. »

Une récompense en fin de saison ?

Cette dernière phrase de la meneuse titulaire Veronica Burton lance en effet le débat des récompenses de fin de saison pour Salaün et Leite. Si elles ne seront pas dans la discussion du ROY – promis à leur adversaire du soir Paige Bueckers (19,1 points et 5,3 passes décisives de moyenne) – elles sont en revanche dans le haut du panier chez les rookies.

PROFIL JOUEUR
Janelle SALAÜN
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 188 cm
Âge: 24 ans (05/09/2001)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / WNBA
PTS
11,1
#45
REB
4,8
#38
PD
1,2
#101

Salaün est la 4e meilleure marqueuse et 3e meilleure rebondeuse, Leite la 7e marqueuse et 8e passeuse chez les premières années. Il n’y a en revanche qu’une seule All-Rookie Team en WNBA, contrairement aux deux de la NBA. Les places seront donc chères dans ce cinq majeur, derrière les intouchables n°1, 3 et 4 de Draft Bueckers-Citron-Irafen, qui ont été élues All-Stars. Reste à voir si le bilan collectif est pris en compte, ce qui serait en faveur des deux tricolores. Mais leur objectif est de toute façon surtout d’aller le plus loin possible en playoffs.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Carla Leite.jpg
Carla LEITE
Poste(s): Meneur
Taille: 175 cm
Âge: 21 ans (16/04/2004)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / WNBA
PTS
7,9
#72
REB
1,4
#137
PD
2,1
#65
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
