Une fois encore, les Bleus du 3×3 sortent frustrés d’une compétition internationale. Après l’humiliante sortie en poule de la Coupe du Monde en Mongolie cet été, Jules Rambaut et ses coéquipiers sont éliminés dès les quarts de finale, alors qu’ils avaient terminé invaincus et premiers de leur poule la veille.

Fin de parcours pour les Bleus 💔 Au terme d'un énorme combat physique, l'Équipe de France s'incline face à la Lituanie en quart de finale de la Coupe d'Europe 3×3.

Après avoir inscrit les deux premiers points en tentant de donner le rythme de la rencontre, les Français ont subi un 5-0 en l’espace de quarante secondes (5-2, 3’). Souvent trouvé en coupe vers la raquette, Jules Rambaut n’a pas abdiqué pour permettre aux Français de recoller (8-7, 5’) mais les Lituaniens avaient un avantage à faire parler : leur taille.

Tous étaient surdimensionnés pour leur adversaire direct, créant de multiples match up, ce qui leur conférait des paniers faciles près du cercle, des opportunités de contres. Et tout ceci sans délaisser l’adresse extérieure, Ignas Vaitkus se montrant particulièrement à son avantage.

Les Lituaniens ont mis un coup de collier à trois minutes trente du terme, lorsqu’ils ont enchaîné un tir de loin puis un panier sur seconde chance pour prendre six points d’avance (14-8, 6’). La France a tenté de suivre, mais il était déjà trop tard : la Lituanie s’impose 21-17 et se qualifie pour les demi-finales.

Les Françaises ont l’occasion de venger leurs homologues masculins en demi-finales du tableau féminin : Marie Mané et ses coéquipières retrouvent les Lituaniennes à 15 heures.