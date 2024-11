Dijon fait appel à Phil Booth

Update : La JDA Dijon a d’ores et déjà officialisé la signature de Phil Booth (1,92 m, 28 ans) pour le reste de la saison 2024-2025.

Les explications du directeur sportif Fabien Romeyer sur la signature de Phil Booth à Dijon : « Toujours dans une logique de rééquilibrer l’équipe, tout en tenant compte des possibilités que nous offrait le marché, nous nous sommes mis en quête d’un arrière avec de l’expérience, prêt à jouer et capable de rapidement intégrer l’effectif de par sa connaissance du championnat . Nous sommes satisfaits de la signature de Phil à la JDA, qui a prouvé par le passé qu’il était capable d’évoluer dans un registre complet. »

Article originel : Phil Booth (1,92 m, 28 ans) va densifier l’effectif de la JDA Dijon selon nos informations. A la recherche d’un renfort sur la ligne arrière et un autre dans le secteur intérieur, le club bourguignon a trouvé un accord avec l’ancien arrière/meneur de la SIG Strasbourg. Ce dernier vient de quitter le club italien de Crémone, où il avait signé en août.

PROFIL JOUEUR Phil BOOTH Poste(s): Arrière Taille: 192 cm Âge: 28 ans (31/12/1995) Nationalités:

Une saison difficile collectivement à Strasbourg suivie d’un début d’exercice compliqué en Italie

Le double champion NCAA avec Villanova (13 points à 43% de réussite aux tirs, 2,6 rebonds et 3,5 passes décisives en 52 matchs) était plus productif à Strasbourg en 2023-2024 (13 points à 43% de réussite aux tirs, 2,6 rebonds et 3,5 passes décisives en 52 matches) qu’à Crémone (7,3 points à 36,7%, 1,3 rebond et 1,5 passe décisive en 19 minutes après 8 matches). Auparavant, ce combo-guard a effectué un bon passage du côté d’Aliaga Petkim Spor en Turquie où il tournait, lors de l’exercice 2022-2023, à 14,4 points à 45,5% de réussite aux tirs, 4,3 rebonds et 2,7 passes décisives en 27 minutes de moyenne. Après avoir transité par la G-League, Ostende et le Buducnost Podgorica, en fin d’année 2022, pour une expérience moins convaincante (6,5 points à 42%), le natif de Baltimore a paraphé un contrat d’une année avec la SIG à l’été 2023. Il avait marqué le club alsacien le 21 décembre 2021 au Rhénus au cours d’un match de Ligue des Champions (BCL). L’ancienne vedette de Villanova (NCAA) avait inscrit 30 points en plus de livrer 8 passes décisives pour finir à 38 d’évaluation et Ostende l’avait emporté 92 à 91 face aux Strasbourgeois.

Une ligne arrière surchargée

A Dijon, Phil Booth va partager le poste 1 avec David Holston, permettant à ce dernier de réduire son temps de jeu pour augmenter son intensité en défense. Axel Julien sera lui basculé sur le poste 2. Ilias Kamardine et Robin Ducoté devraient voir leur rôle encore diminuer alors que Kyler Edwards pourrait davantage jouer en 3 qu’en 2, tout comme Gregor Hrovat. Surtout, l’entraîneur Laurent Legname va devoir faire un choix entre ses joueurs étrangers pour les matches de championnat de France. Il en compte huit désormais mais seulement six peuvent être inscrits par une équipe sur une feuille de match de Betclic ÉLITE. A moins que Markis McDuffie (2,03 m, 27 ans) ne soit prochainement libéré ?